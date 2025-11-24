İSTANBUL 16°C / 11°C
Savunma

Hindistan bölgede yaşanabilecek tehlikelere karşı savaş uçağı envanterini güçlendirmek için harekete geçti. ABD'nin en önemli savaş uçaklarından olan F-35'lere talip olan Hindistan, satıştan vazgeçip Rusya'nın en önemli savaş uçaklarından olan SU-35 savaş uçaklarına yöneldi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Dünyada her ülke savaş uçağı envanterini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere her ülke artık savaş uçağı envanterini geliştirmek için ABD'den F-35 ve Rusya'dan SU-35 savaş uçaklarının peşine düşmüş durumda.

HİNDİSTAN'DAN F-35 YERİNE SU-35 SAVAŞ UÇAĞI ADIMI

Son zamanlarda birçok ülke birbiri ile zıtlaşmış durumda, özellikle İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumları resmen ülkeleri korumaya geçmeleri için harekete geçirdi. Orta Doğu'da İsrail'in zulümleri devam ederken, Asya'da da Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sıklıkla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda resmen birbiriyle savaşın eşiğine gelen ve çatışan iki ülke kendisini korumak için harekete geçti.

Pakistan ile yıllardır anlaşamayan Hindistan yönetimi savaş uçağı filosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Savaş uçağı üreten ülkelerin kapısını tek tek çalan Yeni Delhi yönetimi, en son ABD ile F-35 savaş uçağı konusunda masaya oturdu. F-35 savaş uçağı pazarlığında önemli mesafe kat eden Hindistan yönetimi 20 adet F-35 satın almak için son noktaya geldi. Geçtiğimiz günlerde pazarlıklarda pürüzün çıkması sebebiyle masadan kalkan Hindistan, bu kez rotayı Rusya'ya çevirdi. Rus yapımı olan SU-35'leri gündemine alan Hindistan yönetimi, Moskova'da SU-35 pazarlığına oturdu.

SU-35 savaş uçağını yakın markaja alan Hindistan yönetimi resmen işi bitirmek için yoğun diplomasi trafiğine girdi. ABD basınında yer alan habere göre, 20 adet SU-35 savaş uçağının pazarlığında son noktaya gelen iki ülke mutlu sona ulaşmak üzere olduğu iddia edildi. SU-35 savaş uçağı satışının maliyetine dair net bilgi haberde yer almazken, savaş uçağı anlaşması gerçekleşirse 2026 yılının sonuna kadar teslimatının yapılmasının planlandığı vurgulandı.

