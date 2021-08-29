Büyük müjdeyi Bakan Akar verdi: Milli Muharip Uçak için kritik açıklama

AA 29 Ağustos 2021 Pazar 20:19 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 20:19

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Çorlu'daki Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayisinde yüksek teknoloji ürünü bir projenin daha başarıyla sonuçlandırılmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Akar, TİHA'ların hayırlı olmasını diledi, mezun olan TİHA personelini kutladı.

Akar, geçen dönemlerde Türkiye'nin, sanayi devriminde ve teknoloji yarışında maalesef geri bırakıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle savunma sanayi alanında atılan adımlar akamete uğratılarak ülkemizin, insanımızın kendine olan güveni örselenmeye çalışılmış, yıllarımız ve kaynaklarımız heba edilmiştir. Aynı zamanda geçmişte ve günümüzde, ülkemize yönelik uygulanan açık veya örtülü ambargolar da herkesin malumudur. Ancak Türkiye, tüm olumsuzluklara ve engellemelere rağmen zat-ı devletlerinin kararlı tutumu, liderliği, teşviki ve desteğiyle önümüze çıkartılan tüm engelleri birer birer aşmış, başta yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere yaklaşan savunma sanayi olmak üzere hemen hemen her alanda büyük başarılar elde etmiştir. Çok şükür kendi kaynaklarımızı kullanarak yapabildiğimizi, başarabildiğimizi gördük ve bunu da tüm dünyaya gösterdik. Diğer bir deyişle artık cin şişeden çıkmıştır. Bundan geri dönülmesi mümkün değil. Milletçe bizlere yüksek bir moral ve motivasyon sağlayan bu başarıların en dikkat çekici olanlardan bir kısmı da havacılık sektöründe gerçekleştirilmiştir."

- "Bizler için birer gurur kaynağı"

Bu alanda önemli başarı elde ederek dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan şirketlerden birinin de Baykar olduğunu aktaran Akar, "Baykar, savunma sanayi alanındaki projeleri ve başarıları ile ülkemizin büyük bir değeridir. Yüksek teknoloji üreterek Silahlı Kuvvetlerimizin kritik ihtiyaçlarını karşılayan, ülkemize katma değer sağlayan ve uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıran Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ gibi vakıf şirketlerimiz ve Baykar gibi özel sektör firmalarımız bizler için birer gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanını her geçen gün genişlettiğini dile getirdi.

Akar, "Türkiye, tüm risk tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte, proaktif davranarak gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu bağlamda çok boyutlu küresel ve bölgesel tehditlere maruz kalan ülkemiz, özel coğrafi konumu, sahip olduğu ekonomik ve beşeri koşullarıyla kendine özgü savunma dinamiklerini geliştirmektedir." dedi.

Savunma sanayisinde atılan adımlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek teknoloji ürünleri İHA/SİHA ve TİHA'ları bu anlayışın bir sonucu olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye, İHA/SİHA sistemini geliştiren ilk ülke olmamasına rağmen bu teknolojik atılımı, kendi imkanlarıyla üreterek bir kuvvet çarpanına dönüştürmüş, bu çabalarının sonuçlarını da TSK sahada başarıyla uygulamıştır. Türkiye'nin kendi geliştirdiği ve kendi mühimmatları ile donattığı SİHA'lar, terörle mücadelede, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekatlarda, kısa sürede önemli başarılar elde etmemizi sağlamıştır. Aynı şekilde Libya'da ve Azerbaycan'da da Türk yapımı silah sistemleri harekatın seyrini kökten değiştirmiştir. Burada özellikle şunu ifade etmek isterim ki, operasyonlarımızın masum sivillere, çevreye, tarihi ve dini yapılara zarar vermeden icra edilmesinde yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu silah sistemlerimizin ve akıllı, hassas mühimmatlarımızın da payı büyüktür. Silah sistemlerimizin harekat sahasında elde ettiği başarılar, tüm dünyanın da dikkatini çekmiş, yerli ve milli sanayi ürünlerimize olan talep giderek artmıştır."

Bunun en somut örneğinin, IDEF-2021'de birçok ülke ve firma ile imzalanan 100'e yakın anlaşma ve mutabakat metni olduğunu belirten Akar, "Yapılan bu anlaşmaların da katkısıyla Türkiye, uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İHA teknolojisini geliştirmeye erken sayılabilecek bir dönemde başlamış olmasını son derece önemli olarak değerlendiren Akar, şöyle devam etti:

"Ülkemiz artık teknoloji üreten ve geliştiren bir konumuna gelmiş, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldırarak gücüne güç katmıştır. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, artık milli piyade tüfeklerimizi, tüm hafif silahlarımızı, akıllı hassas mühimmatımızı, ÇNRA'larımızı, Fırtına obüslerimizi, İHA/SİHA'larımızı, TİHA'larımızı, ATAK helikopterlerimizi, fırkateynlerimizi ve savaş gemilerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, artık geçmişle mukayese edilemeyecek bir noktaya gelen Türk savunma sanayi, elde ettiği birikimle İHA, SİHA ve TİHA'lardan sonra Milli Muharip Uçağımızı ve hava savunma sistemimizi de yakın gelecekte üretecektir. Savunma sanayisinde yerli ve milli anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve elde edilen kazanımlar, sadece milletimizin değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de gurur kaynağı olmuştur. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesindeki kararlı tutumunuz, liderlik ve desteklerinizden ötürü zatı devletlerine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu stratejik silah sistemlerini üretilmesinde emeği geçen, katkıda bulunan Baykar firmasının tüm yönetici ve çalışanlarına yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasının sonunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü'nü de kutladı.