Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, yeni parti Su-35 savaş uçağı teslim aldığı bildirildi. Rus savunma sanayii kaynaklarına göre, Birleşik Uçak Şirketi (UAC) tarafından üretilen yeni Su-35 savaş uçakları test süreçlerini tamamlayarak operasyonel birliklere gönderildi. Uzmanlar teslim edilen uçak sayısının en az iki olduğunu değerlendiriyor.

Su-35 savaş uçağı, Rusya'nın en gelişmiş 4++ nesil çok amaçlı savaş uçakları arasında yer alıyor. Yüksek manevra kabiliyeti, uzun menzilli hava-hava füzeleri ve gelişmiş radar sistemleriyle dikkat çeken platform, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara hedeflerine yönelik hassas saldırılarda kullanılıyor.

Rusya'nın son yıllarda Su-35 savaş uçağı üretimini hızlandırdığı belirtilirken, Moskova yönetiminin Ukrayna savaşı sırasında yaşanan kayıpları telafi etmenin yanı sıra hava gücünü daha da büyütmeyi hedeflediği değerlendiriliyor. Savunma analistleri, Su-35 savaş uçağı filosunun Rus Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturmaya devam ettiğini ifade ediyor.

Uzun menzilli R-37M hava-hava füzeleriyle donatılan Su-35 savaş uçaklarının, özellikle hava üstünlüğü görevlerinde Rusya'nın en önemli platformlarından biri haline geldiği belirtiliyor.

SU-35 SAVAŞ UÇAĞININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

3 bin 600 kilometreyi aşan menzili sayesinde uzun süre görev yapabilen Su-35 savaş uçakları, gelişmiş Irbis-E radarıyla yüzlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri tespit edebiliyor.

Hava-hava ve hava-yer mühimmatları taşıyabilen Su-35 savaş uçağı, uzun menzilli R-37M füzeleri, R-77 hava-hava füzeleri ve çeşitli güdümlü bombalarla donatılabiliyor. Vektörel itki sistemi sayesinde yakın hava muharebelerinde yüksek çeviklik sunan uçak, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava üstünlüğü görevlerinde en önemli platformları arasında yer alıyor.