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Savunma

Büyük ses getirdi: F-35'lere karşı Eurofighter alımı Türkiye için diplomatik bir zafer

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter engelini kaldırması Batı basınında geniş yankı buldu. Türkiye'nin Eurofighter satın almasının F-35 programından çıkarılmasına karşı verilen stratejik bir cevap olduğu belirten Batı basını, 'Türkiye için Eurofighter'ların edinimi NATO içinde diplomatik bir zafer olarak da görülebilir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi14 Kasım 2024 Perşembe 15:13 - Güncelleme:
Büyük ses getirdi: F-35'lere karşı Eurofighter alımı Türkiye için diplomatik bir zafer
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Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter engelini kaldırması Batı basınında geniş yankı buldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 40 tane satın alınması planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında Almanya engelinin kalktığını duyurması Batı basınının dikkatini çekti.

Türkiye'nin Eurofighter satın almasının F-35 programından çıkarılmasına karşı verilen stratejik bir cevap olduğu belirtildi.

EUROFİGHTER ALIMI TÜRKİYE İÇİN DİPLOMATİK BİR ZAFER

Menzili, hızı ve çok rollü yetenekleri sebebiyle Eurofighter'ın Türkiye Hava Kuvvetleri için stratejik bir varlık olarak konumlandığını yazan batı basını, "Hava üstünlüğü elde etme, hassas saldırılar gerçekleştirme ve keşif yapma yeteneğiyle Typhoon, Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda uzun menzilli ve yüksek tehditli görevlerde operasyonel esneklik sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Eurofighter'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına önemli katkı sağlayacağı vurgulanırken haberde, "Türkiye için Eurofighter'ların edinimi NATO içinde diplomatik bir zafer olarak da görülebilir ve bu, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa müttefikleriyle güçlenen bir ilişkinin işareti olabilir" denildi.

Eurofighter anlaşmasının daha geniş bir diplomatik amaca hizmet edeceği kaydedildi.

Haberin devamında şu ifadeler yer aldı:

Sonuç olarak, Türkiye'nin Eurofighter edinmesi, basit bir askeri satın alımdan daha fazlasıdır; Türkiye'nin savunma yeteneklerini yeniden tanımlama ve stratejik özerkliğini artırma yolunda kritik bir adımı temsil etmektedir. Eurofighter, Türkiye'nin yalnızca askeri hazırlığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda diplomatik konumunu da güçlendirecek ve Ankara'nın dayanıklı, çok yönlü ve modern bir hava kuvvetiyle kendisini önemli bir bölgesel güç olarak kurma çabasında, hem bölgesel olarak hem de NATO içinde artan bir nüfuza sahip olmasını sağlayacak.

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