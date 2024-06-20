CANiK, Paris'te yeni ihracat sözleşmelerine imza attı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems, savunma sanayisinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan Eurosatory'de büyük ilgi gördü. CANiK, düşük geri tepmeli 30x113 milimetre orta kalibre top ve kulesi ile fuara imza attı.

VENOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı 30x133 milimetre otomatik topunu öne çıkaran AEI Systems, tüm dost ve müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekti.

Fuar kapsamında ayrıca, CANiK tarafından üretilen 12.7x99 milimetre ağır makinalı tüfek ailesinin 3 varyasyonu CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3, farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunuldu.

Ayrıca UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ailesi TRAKON serisinin, TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri de teknolojik ustalığın ve yerli savunma sanayisinin geldiği noktanın göstergesi olarak fuarda ziyaretçilere tanıtıldı. Fuar süresince platform üreticileriyle yapılan işbirlikleri ile UNIROBOTICS kuleleri birçok farklı stantta platformların üzerinde sergilendi.

- "OLDUKÇA YOĞUN VE BAŞARILI BİR FUAR GEÇİRDİK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, son dönemde ağır makineli tüfek, orta kalibre top ve kule sistemlerine yönelik yaptıkları yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıkları bir döneme girdiklerini belirtti.

Aral, bunun en somut yansımalarından birini, savunma sanayisinin dünyadaki en büyük organizasyonlarından biri olan Eurosatory'de gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Oldukça yoğun ve başarılı bir fuar geçirdik. 20'den fazla global ana yüklenici firma ile çözüm ortaklığı için görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar öncesinde de yapmış olduğumuz anlaşmaların da takip toplantılarını bu fuarda yapma fırsatı da bulduk. Bunlar arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Çekya, İspanya, Slovakya gibi ülkelerinin önde gelen ana yüklenicileri yer alıyor. Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz, ihracatın niceliği kadar niteliğini de yukarıya çekiyor. Bu sayede, 2023 yılında 300 dolar olan, kilogram başına ihracat değerimizi hedeflerimiz doğrultusunda artırmayı sürdürüyoruz."

Orta kalibre top konusunda artık dünyanın CANiK ve SYS Grup'un yeteneklerinin farkında olduğunu vurgulayan Aral, "Bu alanda dünyada önemli bir oyuncu haline geldik. Bunun bir sonucu olarak bu ürünlerin tedarikine yönelik Eurosatory'de yoğun görüşme trafiği yürüttük. Şunu gururla söyleyebilirim ki 30x113 milimetre çözümlerimiz global ölçekte ciddi kabul görüyor ve bu konuda arayışta olanlar için en doğru adres haline geldik." değerlendirmesini yaptı.

Aral, "Bu zamana kadar ürünlerimizin kara, deniz hava projelerinde yer alması için birçok anlaşmalar yaptık. Ağustos ayı itibarıyla 30x113 milimetre topumuz olan VENOM LR'ın teslimatları başlıyor. 2024 sonu 2025 yılı itibarıyla teslimatlarımız ivmelenerek artacak ve böylelikle ürünlerimize gösterilen global ilgi sahaya yansımış olacak." ifadelerini kullandı.

