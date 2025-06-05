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Savunma

Canlı yayında dikkat çeken açıklama: Konsepti Ukrayna değil, Türkiye belirledi

Ukrayna'nın çok sayıda dron ile Rusya'yı vurmasını değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 'Drone saldırı konseptini en iyi bilen ve uygulayan ülke Türkiye. Bu savaş konseptini Ukrayna belirlemedi, bu konsepti Türkiye belirledi.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Canlı yayında dikkat çeken açıklama: Konsepti Ukrayna değil, Türkiye belirledi
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, EKOL TV'de katıldığı canlı yayında, Ukrayna'nın Rusya'ya gerçekleştirdiği ani saldırı üzerinden Türkiye'nin drone savaşları ve bu konudaki tecrübesini anlattı.

"Drone saldırı konseptini en iyi bilen ve uygulayan ülke Türkiye" ifadelerini kullanan Yarar, "Drone kullanarak çok ayrıntılı operasyonlar var. Bu savaş konseptini Ukrayna belirlemedi, bu konsepti Türkiye belirledi." dedi.

Pakistan - Hindistan gerilimini hatırlatan Mete Yarar, Türkiye'nin orada dronlar konusundaki bilgi tecrübesinin ne kadar etkili olduğunun altını çizdi.

MSB KAYNAKLARINDAN "DRON SALDIRILARINA YÖNELİK HAZIRLIK" MESAJI

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısı sonrasında Türkiye'nin de dron saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin soruları cevaplayan MSB kaynakları, "Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir." şeklinde konuşmuştu.

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