Türkiye sınırında yeni plan! F-35 ve İHA'lar geliyor

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Dedeağaç Limanı'nın genişletilerek Girit'teki Suda Üssü'ne benzer şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Dedeağaç'ın Boğazlara alternatif bir yol olarak kendini kanıtladığı savunulan haberde, savaşın başlamasının ardından geçen 7 aylık süreçte bu yolun, ABD ve NATO'ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya'ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürüldü.

Haberde, ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi önerisini Yunanistan'a farklı yollardan ilettiği belirtilerek amacın, "Arleigh Burke" sınıfı ve benzeri özellikteki muhriplerin (destroyer) limana yanaşabilmesi ve limandan hizmet almasının sağlanması olduğu ifade edildi.

ABD'NİN DEDEAĞAÇ PLANI



Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadına yakın bir bölgede böylesi bir yapı oluşturulmasının, ABD'nin, Ege'den başlayıp Romanya, Macaristan ve Polonya'ya kadar uzanan bir Balkan altyapı ağı kurma isteğini ortaya koyduğu ifade edilen haberde, Dedeağaç'ın Balkanlar'la demir yolu vasıtasıyla bağlanmasının da tartışıldığı ileri sürüldü. Bu çerçevede, Kavala Limanı'nın da değerlendirilebileceği iddia edildi.

Son aylarda Suda'daki ABD Silahlı Kuvvetleri varlığı da hızlı bir artış gösterirken Suda Üssü'ndeki altyapının da yenilenmesinin gündeme taşındığı ifade edildi.

F-35 VE İHA'LAR KONUŞLANDIRACAKLAR

Kathimerini, haberinde ayrıca Amerikalıların, Girit'teki Suda Üssü'nün (deniz ve hava üssü) büyük insansız hava araçları (İHA) ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde, yeni tesis inşası ile de yakından ilgilendiklerini kaydetti. İki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşması, Suda Üssü'nün genişletilmesini de öngörüyor. Gazete, ABD'nin ilgilendiği bir diğer konunun ise, Rus savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini daha iyi izleyebilmesi için Ege'de "Denizcilik alan bilinci" (Maritime Awareness Domain) radarları yerleştirmek olduğunu da belirtti.