Çarpıcı iddia! 'ABD en büyük üssü teslim edip çekilecek'

star.com.tr 01 Haziran 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 14:56

Afgan yayın kuruluşu 1TV'nin Salı günü, ismi açıklanmayan bir ABD askeri sözcüsüne dayandırdığı habere göre ABD kontrolündeki Afganistan'daki en büyük askeri üs Bagram Hava Üssü, Afgan güvenlik güçlerine devredilecek.



Washington, 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan asker çekmeyi tamamlama sözü verdi. Basında çıkan haberlere göre, bazı ABD üsleri, helikopterler, askeri araçlar ve silahlar Afgan ordusuna teslim edilecek.

New York Times, Afgan Ulusal Ordusu'na ait düzinelerce karakol ve üssün, Taliban'a teslim edildiğini iddia etmişti.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı. Ancak 1 Mayıs'ta 'çekilmen tamamlanması' vaadi, yerine getirilmedi.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan New York Times'ın geçtiğimiz hafta isimlerinin açıklanmasını istemeyen askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, çekilme süreci 11 Eylül'ün yıl dönümünden yaklaşık 2 ay önce temmuzun ortalarında tamamlanmış olacak.



Taliban müzakere heyetinin bir üyesi olan Süheyl Şahin, yeni ABD yönetiminin önceden kararlaştırılan anlaşmayı yerine getirmemesi durumunda, sonuçların olacağını söylemişti.

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