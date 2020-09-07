Çarpıcı iddia: ABD ve NATO, Rusya'ya saldırmak için eğitim veriyor

star.com.tr 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:53 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:56

ABD ve bazı NATO ülkelerinin Rus sınırılarında gerçekleştirdiği tatbikatlar, Rusya'yı rahatsız etmeye devam ediyor.

Pazar günü Russian TV'ye konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülke sınırlarını ve hava savunmasını ölçen yabancı gözetleme ve eğitim uçuşlarında ciddi bir artış kaydedildiğini açıkladı.

Şoygu geçen ay (Ağustos), bu tür faaliyetlerin bir önceki ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 30 arttığını belirtti. Şoygu ayrıca, ABD ve NATO uçaklarının, hava saldırıları yapmak için aktif olarak eğitim aldığını ve ülke içindeki hedeflere rutin olarak füze fırlatma eğitimleri üzerinde çalıştıklarını ileri sürdü.

'ENDİŞE VERİCİ OLAN KEŞİF UÇAKLARI DEĞİL'

Şoygu açıklamaısnda, 'En endişe verici olanı, artık sadece keşif uçakları değil, simülasyon füze saldırılarının yapıldığı çok sayıda uçakla düzenli eğitim uçuşlarına başlamış olmalarıdır.' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda, ülke sınırlarının çok yakınında Rus ve NATO uçakları arasında çok sayıda karşılaşma meydana geldi.

En son Cuma günü, nükleer yetenekli üç ABD Hava Kuvvetleri B-52H stratejik bombardıman uçağı, Ukrayna hava sahasından Rusya sınırına yaklaştı. Bombardıman uçakları sekiz Rus savaş uçağı tarafından karşılanarak sınırdan uzaklaşmaları uyaruısı yapıldı.

ABD stratejik bombardıman uçaklarının dahil olduğu bir başka olay, Ağustos ayının sonlarında yaşandı. Bir B-52H'nin Baltık Denizi üzerinde bir Rus Su-27 savaş uçağı tarafından durduruldu.

Başka bir NATO üyesi Danimarka, ABD uçağına müdahalede bulunan Rus uçağının, ABD ülke sınırlarını ihlal ettiğini iddia ettikten sonra, tartışma daha geniş bir uluslararası skandala yol açtı.

Ancak Moskova, müdahalenin tüm uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığında iddia ederek, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyor.

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