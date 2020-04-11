Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

star.com.tr 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:07 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:07

Spiegel'in haberine göre, Ağustos 2019'un sonunda ABD Hava Kuvvetleri, iki gün boyunca Rheinland-Pfalz'daki Büchel Hava Üssü'nden ABD'ye askeri nakliye C-17 'Globemaster' uçağıyla yaklaşık 20 B-61 nükleer bombaya yeni yazılım yüklemek için havalandı.



Uçağın nükleer silahları ve bileşenlerini taşımasına izin verilen tek ABD Hava Kuvvetleri'nin Tacoma, Washington'daki 62. Airlift Wing'e birimine ait olduğu bildirildi.

Ayrıca ABD hükümetinin, planlanan modernizasyondan kısa bir süre önce Almanya'yı bilgilendirdiği de belirtildi.

Büchel'de konuşlandırılan bombalar 'nükleer paylaşım anlaşmalarının' bir parçası olarak kabul edilir, ancak bunların varlığı Almanya veya ABD tarafından resmi olarak doğrulanmaz. Bombaların yeri resmi bir devlet sırrı olarak kalır.

DW'ye göre, nükleer paylaşım düzenlemesiyle, nükleer silahı olmayan NATO üye ülkelerinin nükleer silah kullanımı için planlama ve eğitime katılmalarına izin verildiği bildiriliyor.

ALMANYA'DAKİ TARTIŞMALAR

Alman hükümetinin sözcüsü Ulrike Demmer 2017'de nükleer silahların ülkenin topraklarında kalmasını savundu.

Demmer yaptığı açıklamada, "Bazı ülkelerin nükleer silahları askeri çatışmaların bir aracı olarak gördüklerini anlamalıyız ve Almanya için bir ortada tehdit var. Dolayısıyla nükleer caydırıcılığa ihtiyaç var. Bu da NATO tarafından sağlanıyor. Nükleer silaha sahip ülkelerle diyalog ve müzakereler tek doğru yol.' dedi.

Herkes ülkede ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapma fikrini desteklemiyor. Alman Sosyal Demokratlar (SPD) partisinin lideri ve Almanya'da başbakan adayı olan Martin Schulz, seçim kampanyası sırasında bombaları Almanya'dan kaldırma vaadinde bulundu.

Aynı zamanda Alman politikacı ve Bundestag üyesi Dietmar Bartsch, ABD Büyükelçisi Richard Grenell'in Amerikalı birlikleri ülkeden çıkarmayı teklif ettiği 2019'da ABD nükleer silahlarının Almanya'dan çekilmesini savundu.

Spiegel'in haberi, ABD'nin yakın gelecekte Almanya'daki nükleer silahlarını güncellemeye hazır olduğu iddialarından hemen sonra geldi.

star.com.tr

