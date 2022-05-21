Çarpıcı iddia! 'İlk kez Su-57 Felon ile vurduk'

Rus Devlet haber ajansı TASS'a konuşan bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların büyük bir bölümünde en gelişmiş uçağı Suhoy Su-57'yi kullandığını iddia etti.



İsmi açıklanmayan kaynak, "Ukrayna'da Su-57 uçağının kullanımı, harekatın başlamasından iki-üç hafta sonra başladı. Uçaklar, düşman hava savunmasının faaliyet alanı dışında çalışıyor ve taşıdıkları füzeleri kullanıyorlar." dedi.

Rus medyasında göre, konuyla ilgili olarak Rus ordusundan veya yetkililerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SUHOY (SUKHOI) SU-57 FELON

Rus müşterek silah şirketi Sukhoi tarafından geliştirilen Su-57 Felon, gizli özelliklere sahip ilk ve tek beşinci nesil Rus savaş uçağıdır.

Amerikan Lockheed Martin F-22 Raptor ve Çin Chengdu J-20 ile rekabet etmesi amacıyla geliştirilen uçak, ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığına göre, Mayıs 2022 itibariyle Rus Hava Kuvvetleri envanterinde, üç seri üretim Su-57 ve durumu belirsiz birkaç prototip bulunuyor. İlk seri üretim Su-57, silahlı kuvvetlere teslim edilmeden önce 2019 yılında test sırasında düşmüştü.

Su-57'nin Ukrayna'da kullanıldığına dair çok sayıda haber olsa da, bunların çoğu iddia edilen tanıkların görüşlerine ve doğrulanmamış görüntülere dayanıyor. Şimdiye kadar, Su-57'yi hareket halinde gösterdiği iddia edilen görüntülerin çoğu doğrulanmadı veya kullanıldığı kanıtlanamadı.

Star Gazetesi