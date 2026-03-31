  Cavour uçak gemisine Türk İHA'sı... TB3'ün ilk Avrupalı müşterisi olacaklar
Savunma

Cavour uçak gemisine Türk İHA'sı... TB3'ün ilk Avrupalı müşterisi olacaklar

İtalya, Bayraktar TB2'nin deniz versiyonu olan TB3'ün ilk Avrupalı müşterisi olmaya hazırlanıyor. İtalyan donanması TB3'ü Cavour uçak gemisine entegre etmeyi planlıyor.

ABDULLAH POLAT31 Mart 2026 Salı 07:43 - Güncelleme:
Cavour uçak gemisine Türk İHA'sı... TB3'ün ilk Avrupalı müşterisi olacaklar
İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto, Bayraktar TB3 sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Naval News'te yer alan habere göre, Bergotto "Biliyorsunuz ki bu şirket Leonardo ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Dolayısıyla satın alma işlemi Leonardo aracılığıyla gerçekleşecek. Bu, Cavour üzerine entegre edilebilir. Bu da hem gözetleme hem de silah taşıma imkanı sağlar" ifadelerini kullandı.

BATI'NIN İLGİSİ ARTIYOR

Donanma, bu sistemi Cavour uçak gemisi üzerinden işletmeyi planlıyor. Bu hamleyle İtalya, yaygın olarak ihraç edilen Bayraktar TB2'nin deniz versiyonu olan TB3'ün ilk Avrupalı müşterisi olmaya hazırlanıyor.

İtalya'nın bu platformu seçmesi, uçak gemilerinde konuşlandırılabilen operasyonel insansız hava araçlarına (UCAV) yönelik artan Avrupa ilgisinin altını çiziyor.

Bayraktar TB3, Türkiye'nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU gibi kısa pistli platformlardan kalkış ve iniş yapabilecek şekilde özel olarak geliştirildi. İtalya Deniz Kuvvetleri, Cavour gemisinden F-35B kısa kalkış ve dikey iniş savaş uçaklarını uçuruyor. TB3'ün ilk müşterisi Endonezya olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Sabıkalı eşek dehşeti yaşattı: 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek ısırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
