Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) 8'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gazi Orduevi'ndeki resepsiyonda yaptığı konuşmada, dünyanın güvenlik mimarisinin temellerini derinden sarsan jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Bu süreçte Türkiye'nin kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yol aldığına işaret eden Bayraktaroğlu, uluslararası ortamda oyun kurucu olan Türkiye'nin, güçlü ve caydırıcı ordusuyla artık küresel bir aktör olduğunu vurguladı.

Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamayı temel bir görev olarak benimseyen ASFAT'ın, savunma sanayinin sürdürülebilirliği ve stratejik bağımsızlığı adına kritik bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"ASFAT, kurulduğu Ocak 2018 tarihinden itibaren askeri fabrika ve tersanelerin imkan ve kabiliyet kapasitelerini iyileştirerek operasyonel mükemmelliğimizin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. 8 yıl gibi kısa bir sürede elde edilen bu başarılar, disiplinli çalışma, güçlü koordinasyon ve yüksek görev bilinciyle mümkün olmuştur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerlerken savunma sanayimizin kazandığı bu yüksek ivmenin artarak devam etmesini diliyoruz."

"GELECEĞİN HARP SAHASINI BUGÜNDEN KURUYORUZ"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet ise ASFAT'ın, Türkiye'nin bağımsızlık karakterinin savunma sanayindeki adı olduğunu dile getirdi.

Dünyada jeopolitik dengelerin sarsıldığını ve güç merkezlerinin yer değiştirdiğini kaydeden Heybet, ASFAT'ın 8 yıl içinde kamu aklını özel sektör dinamizmiyle birleştirerek eşsiz bir dünya modeli haline geldiğini vurguladı.

Heybet, ASFAT'ın dünya savunma sanayi şirketleri listesinde 78. sırada yer aldığını anımsatarak, "Bu bir tesadüf değildir. Bu planın, disiplinin ve vizyonun sonucudur. Bizim hedefimiz bu sıralarda durmak değildir. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltı MİLDEN ve daha adını açıklayamadığımız nice stratejik projeyle geleceğin harp sahasını bugünden kuruyoruz." diye konuştu.

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da ASFAT'ın milli bütçeden pay almadan kendi projeleriyle kendi modernizasyonunu finanse eden, kendi ayakları üzerinde duran dünyadaki nadir başarılı savunma sanayi modellerinden biri olduğunu söyledi.

Geleceğin harp sahasını bugünden tasarladıklarını dile getiren İlbaş, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, MİLDEN milli denizaltı projesi, Türkiye Yüzyılı'nın denizlerdeki sarsılmaz kalkanı olacaktır. Bizler bu projelerde ana yüklenici olarak aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz. Tüm bu süreçte gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü için gönderdiği mesaj okundu, ASFAT'ın tanıtım ve faaliyetlerine ilişkin video izletildi ve MSB TÜRKAY Orkestrası konser verdi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile davetliler katıldı.