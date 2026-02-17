Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da düzenlenen Boğaziçi Yetenek Zirvesi'ne katılan İkinci, etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi.

İkinci, konuşmasında, Türk savunma sanayisinin, dünyada yüzyıllardır bu alanda çalışan şirketlerle rekabet eden bir aşamaya geldiğini söyledi.

Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin güçlü olmama gibi bir opsiyonu olmadığını anlatan İkinci, Türk savunma sanayisinin Türk vatandaşlarının yanı sıra yüzünü Türkiye'ye çevirmiş olan mazlum coğrafyalar için de kritik bir anlam taşıdığını ifade etti.

İkinci, ROKETSAN'ın Türkiye'nin en büyük 3'üncü AR-GE kuruluşu olduğuna dikkati çekerek, devasa mühendislik ve üretim altyapıları olduğunu dile getirdi.

7 binden fazla çalışanları olduğuna değinen İkinci, "AR-GE yapıyoruz çünkü bizim uğraştığımız alandaki bilgi ve tecrübeyi dünyadaki hiç kimse açık kaynaklardan diğer ülkelerle paylaşmıyor." diye konuştu.

İkinci, halkın ROKETSAN çalışanlarına ciddi bir teveccüh gösterdiğini ve çok sevdiğini aktararak, "Bu manevi haz çalışanlarımızın çok ciddi bir motivasyonunu oluşturuyor. Bizler bu motivasyonla dünyada çok ciddi başarıların altına imza atıyoruz." dedi.

"YAPAY ZEKA, FÜZELERİMİZİ ÇOK DAHA AKILLI BİR AŞAMAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 71. sırada olduklarını anlatan İkinci, "Hızla yukarı doğru tırmanıyoruz. İnşallah 50'nci sıranın üzerine de çok kısa zamanda çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, teknolojiyi takip eden değil teknolojiyi oluşturan tarafta yer almaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ROKETSAN olarak hem balistik füze, seyir füzesi yapıyoruz hem de bize karşı kullanılacak olan balistik füzeleri ve seyir füzelerini engelleyen ÇELİK KUBBE gibi hava savunma sistemleri yapıyoruz. Yapay zeka birçok iş alanını değiştirdiği gibi savunma sektörünü de derinden etkiliyor. Yapay zeka, füzelerimizin hedeflerini daha net bir şekilde yakalayabilmesini sağlamaya ve sadece sizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırabilmesi için füzelerimizi çok daha akıllı bir aşamaya getirmeye çalışıyor."

Teknoloji ağırlıklı bir sektörde tek bir mühendislik alanının başarı getirme olasılığının olmadığını vurgulayan İkinci, "Mühendislik alanında aklınıza gelebilecek bütün branşları bir araya getiren, hatta bunu temel bilimlerle, fizik ve kimyayla destekleyen bir çalışan yapısına sahibiz. Bunların en başarılıları bir araya geldiğinde bir füzeyi hayata geçirebilecek teknolojiye ulaşabiliyorsunuz." dedi.

İkinci, Türkiye'nin savunma alanında NATO'nun en büyük müttefiklerinden birisi olarak Avrupa ülkelerinin savunma alanında işbirliği yapmak istediği ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Bizler de bu teknolojinin en ön noktadaki temsilcilerinden birisiyiz. Birçok teknolojiyi ve ürünü dünyadaki rakiplerinden daha iyi yapabilmek için gayret gösteriyoruz ve bunu da başarıyoruz. Şu anda ROKETSAN her yıl dolar bazında yüzde 50 büyüyor. Dünyada da ihracatta yüzde 55'in üzerinde bir büyüme hacmine sahip. Yaptığımız ürünler sadece ülkemizde değil diğer ülkeler tarafından da çok büyük rağbet görüyor." bilgisini verdi.

GENÇLERE "BİR HİKAYENİN PARÇASI OLUN" TAVSİYESİ

Gençlere tavsiyelerde bulunan İkinci, "Bir hikayenin parçası olduğunuz zaman ancak bir şey ifade ediyor. Başkasının hikayesinde oyuncu olduğunuz zaman orada çok uzun süreli bir manevi haz veya bir iş tatmininden bahsetmek çok mümkün değil." diye konuştu.

İkinci, sadece Türkiye'deki çocukların güvenliğini sağlamak için gayret göstermediklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda bir yerde haksızlık olduğunda da oraya müdahale edip o haksızlığı ortadan kaldırabilecek teknolojileri, ürünleri bizimle beraber hareket eden dost ve kardeş ülkelere de teklif edebiliyoruz. Bu hikayenin şöyle bir anlamı var: Kendi memleketinizin kendi teknolojisiyle, memleketinize, devletinize, milletinize, çocuklarınıza, gelecekte torunlarınıza daha güvenli bir gelecek bırakmak için bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Bu hikaye çok önemli bir hikaye. Bu hikayenin parçası olabilmek de çok önemli."