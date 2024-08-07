''Çelik Kubbe Projesi'' hayata geçiriliyor! Savunma Sanayii İcra Komitesinde tarihi karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı açıklamada toplantıda 'Çelik Kubbe Projesi'nin yanı sıra hava savunma ve füze sistemleri projeleri, Milli Muharip Uçak KAAN, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları, uzay erişim yeteneği projelerinin de görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıda 'Çelik Kubbe Projesi'nin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Projeyle, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması ve gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılıp yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulması sağlanacak.

Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak.



TESTLERE BAŞLANILDI



Çelik Kubbe Sistemi'nin geliştirme faaliyetleri devam ederken, paralelinde test faaliyetlerine başlanıldı. Bu kapsamda KORKUT Hava Savunma Top Sistemi ile C-RAM (Roket, topçu, havan mühimmatına karşı hava savunma) görevlerini gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir kazanım elde edildi.

ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemel olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.