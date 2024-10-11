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Savunma

Çelik Kubbe projesinde yer alacak ''Levent'' ilk atış testini başarıyla geçti

Deniz platformlarını tehditlere karşı korumak için Roketsan tarafından geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi, ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AA11 Ekim 2024 Cuma 15:20 - Güncelleme:
Çelik Kubbe projesinde yer alacak ''Levent'' ilk atış testini başarıyla geçti
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Roketsandan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar geliştirdiği hava savunma sistem çözümleri ile kendisini kanıtlayan Roketsan, Levent yakın hava savunma sistemi ile Türk Deniz Kuvvetlerinin savunmasına güç katmaya hazırlanıyor.

Deniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek uçak, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlayabilecek Levent, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de yer alacak Levent, takvimde yer alan testleri tamamladı.

Levent yakın hava savunma sistemi, Roketsanın Sungur ve Hisar hava savunma füze sistemlerinde kazandığı bilgi birikimini, teknolojik altyapıyı ve alt sistem teknolojilerini kullanıyor. Roketsanın hava savunma projeleri kapsamında milli ve yerli olarak geliştirdiği sensör teknolojileri ile donatılan Levent, süpersonik hızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olacak şekilde ele alınıyor.

- TÜRK DENİZ KUVVETLERİNE ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAK

Levent yakın hava savunma sistemi, hava hedeflerindeki etkinliği ile Türk Deniz Kuvvetlerine vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlayacak.

Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapıyla geliştirilen Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak. Gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olarak çalışacak Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti ile deniz platformlarına etkin koruma sağlayacak.

Roketsan, Levent'in gemi üzerindeki entegrasyon ve kullanım konseptini Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni nesil platformları olan milli hücumbotlarda da Levent yakın hava savunma sistemi kullanılacak. Milli hücumbotların ve diğer deniz platformlarının öz savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen milli çözüm Levent, takvimde yer alan test faaliyetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek.

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