Kacır, Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'ye asırlık hizmetler ve projeler kazandırdığını, "yapılamaz" denilenleri yaptığını, "başarılamaz" denilenleri gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanını demir ağlarla ören, 2 bin kilometreden fazla hızlı tren hattı, 2 bin kilometreden fazla otoyol, 25 bin kilometreden fazla bölünmüş yol, 32 yeni havalimanı ve 25 şehir hastanesiyle Türkiye'yi baştan başa, kuzeyden güneye, doğudan batıya, eserlerle, projelerle donatan AK Parti olduklarını dile getiren Kacır, Türkiye'yi üretim üstüne dönüştürdüklerini anlattı.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerinde on binlerce fabrikanın bacasının tütmesini sağladıklarını, OSB'lerde istihdamı 475 binden 2 milyon 700 bine, Türkiye'deki toplam istihdamı 21 milyondan 33 milyona yükselttikleri, 12 milyon kişiye ilave istihdam sağlayacak yatırımı hayata geçirdiklerini, Türkiye'yi araştırma, geliştirme ve inovasyonla buluşturduklarını ifade etti.

Son 22 yılda teknoparkların sayısının ikiden 105'e çıktığını, AR-GE yapan kaynağı 29 binden 291 bine yükselttiklerini kaydeden Kacır, "Savunma sanayisinde Türkiye'ye çağ atlatan, kara araçlarında, deniz platformlarında, hava araçlarında, uydu sistemlerinde Türkiye'yi adım adım dünya lideri haline getiren biziz." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte akamete uğrayan havacılık serüveninde şu anda çok başarılı işlere imza atıldığını vurgulayan Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i yıllardır düzenleyerek milyonlarca gence ve çocuğa ulaştıklarını kaydetti.

"(AK PARTİ İKTİDARINDA) TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARI GÖKYÜZÜNE İMZALARINI ATTI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin on yıllar boyunca yüksek teknoloji yarışından geri bırakıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ta ki bir sağlam irade gelene kadar, ta ki 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu milletin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi öz evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz.' diyene kadar. Nihayetinde ne oldu? BAYRAKTAR'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la, ATAK'la, GÖKBEY'le, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla Türk milletinin evlatları gökyüzüne imzalarını attılar. İşte biz böyle bir partiyiz. Bütün bu işleri mümkün kılan, adımları atan, projeleri bir bir hayata geçiren partiyiz. 22 yıllık iktidar dönemimizde gerçekleştirdiklerimiz saymakla bitmez. Gökyüzüne gönderdiğimiz uydularımızı mı sayalım, insanlı ilk uzay misyonumuzdan mı bahsedelim? Dört bir yanda bizim eserlerimiz, hizmetlerimiz, projelerimiz var ama bundan sonrası için de yine daha yapacak çok işimiz var. Biz adaletin partisiyiz. Adaleti yeryüzünde hakim kılmak için çalışanlarız biz. Türkiye'de adalet için çalıştık. Hakkı yenen mazlumların hakkını biz teslim ettik."

"TÜRKİYE İÇİN DEĞİL DÜNYA İÇİN YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bakan Kacır, sadece Türkiye için değil dünya için yapacak daha çok işlerinin bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" dediğini söyledi.

Bu sözü herkesin, okyanus ötesindekilerin ve bol yıldızlı bayrakları olanların anladığını dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Ama Allah'ın izniyle biz ay yıldızlı bayrağımızın gölgesine itimat ediyoruz. Bu bayrağın altında Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Gürcü hep birlikte 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. 'Türk milletiyiz' diyoruz. Mazlumlara her daim biz sahip çıkıyoruz. İşte Suriye'nin mazlumlarına evimizi, soframızı, yurdumuzu, şehirlerimizi açtık. Onlarla birlikte kardeş olduk ve şimdi onlar artık vatanlarında hür ve özgür olacaklar. Yüz binlerce, milyonlarca ana dili gibi Türkçe konuşan Suriyeli bizimle unutulmaz bir kardeşliği Allah'ın izniyle ebediyen yaşatacak, yaşayacaklar. Ve biz insanlığı yeniden adaletle, merhametle buluşturmak için hep birlikte çok daha fazla koşacağız. Biz bu toprakların öz evlatlarıyız, Türk milleti olarak bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Ev sahibinin üzerine kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır."

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu topraklara ve coğrafyaya sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bir Anadolu irfanıyız, 'Aşkla çalışan yorulmaz' diyen Neşet Ertaş'ız, Aşık Mahzuni Şerif'iz, Aşık Veysel'iz, dizeleriyle hislerimize tercüman olan Ferdi Tayfur'uz." dedi.

Bakan Kacır'ın bu sözü üzerine salonda hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran yeter" isimli parçası çalındı.

AK Parti'nin 24. yılına adım attığını dile getiren Kacır, "Bu davaya gönül vermiş, hangi kademede olursa olsun hizmette bulunmuş, hasta yatağındaki çocuğunu değil teşkilattaki görevini tercih etmiş bütün dava kardeşlerimize, yol arkadaşlarımıza ithaf ediyorum. Aramızda bu emeklerin parçası olmuş milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Allah hatırası yetecek işler yapmayı her birinize nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

"FÜZELERİMİZİN MENZİLİNİ UZATACAĞIZ, FÜZELERİMİZİ DAHA HIZLI HALE GETİRECEĞİZ"

Bakan Kacır, "Hep birlikte yapacağımız daha nice işler var. Füzelerimizin menzilini uzatacağız, füzelerimizi daha hızlı hale getireceğiz. Çelik kubbeyi tamamlayacağız. Hiç kimse Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi Allah'ın izniyle aklının ucundan dahi geçiremeyecek." diye konuştu.

Bütün bunları yapabileceklerini vurgulayan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduklarını sözlerine ekledi.

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