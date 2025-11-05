İSTANBUL 19°C / 15°C
5 Kasım 2025 Çarşamba
Savunma

Çelik Kubbe'de kritik gelişme... HİSAR-D RF hedefi tam isabetle vurdu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-D RF hava savunma füzesi, bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı. Roketsan'dan yapılan açıklamada, HİSAR-D RF füzesinin test atışında alçak irtifada seyreden hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesi, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-D RF'nin Gök Vatan'ın güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, "Hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, Çelik Kubbe'nin caydırıcılığını artıran sistemleriyle Gök Vatan'ın güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu arada, HİSAR-D RF hava savunma füzesi, daha önce gerçekleştirilen çeşitli testlerde de hedefini başarıyla vurmuştu.

