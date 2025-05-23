Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu 2 - Aile Yılında Veli Sempozyumu"nda konuşan Haluk Görgün, geçmişten bugüne savunma sanayisinin geldiği noktaya dair katılımcılara bilgi verdi.

Görgün, son 20 yılda savunma sanayi ve teknoloji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük mesafe kat edildiğini belirterek, "Allah'a çok şükür bugün geldiğimiz noktada hem kendi ihtiyaçlarımızı yüzde 80 yerlilik oranıyla karşılarken hem de dost ve müttefik ülkelerimizin de ihtiyaçlarını karşılayıp güven oluşturma sürecindeyiz." şeklinde konuştu.

Savunma sanayisindeki hem vakıf hem de özel şirketlerin inisiyatif aldığının altını çizen Görgün, "Geçtiğimiz yıl dünyada 180 ülkeye ihracat yapan ve 230'un üzerinde farklı ürünle bu teslimatları gerçekleştiren hatta bazı alanlarda dünyada yüksek teknoloji dünya pazarına hakim olan bir konuma geldik." ifadesini kullandı.

"SİPER" ALIP ANINDA BERTARAF EDİYOR

Yetişmiş insan gücünün önemine vurgu yapan Görgün, "Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER için 750 farklı alt yüklenici şirket çalışıyor. Binlerce çalışan böyle bir projeye katkı sağlıyor. Bu sistem saniyeler içinde tehdidi algılayacak, tehdidin ne olduğunu belirleyecek ve o tehdidin ne kadar mesafede ve hangi silahla imha edilebileceğine karar verecek bir sistem. Bu 750 şirkette çalışan binlerce kişi işini eksiksiz, noksansız ve tamamıyla yapmalı ki sistem, saniyeler içinde görevini tam anlamıyla yerine getirebilirsin." diye konuştu.

Görgün, savunma sanayisinde 100 bine yakın kişinin çalıştığına işaret ederek, "Çalışanların yaş ortalaması 34. Sizin gibi genç arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sizlerin böyle güzide konumlarda bilinçli bir şekilde, değerlere hakim bir şekilde yetişerek bu yüksek teknoloji içeren sistemlerin geliştirilmesinde ve üretilmesinde sorumluluk alması bizler açısından çok önemli." dedi.

Savunma sanayisindeki başarıların rakamlara da yansıdığının altını çizen Görgün, "Savunma sanayisi ihracatında dünyada 11. sıraya gelmiş bir ülke konumundayız. 1100'ün üzerindeki projeyle dünyada izlenen, takip edilen ve rol model olarak alınan bir konuma geldik." dedi.

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