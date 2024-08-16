ASELSAN'ın TÜBİTAK SAGE ile birlikte hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine ve ileri teknolojilerine yakın dönemde eklenecek olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ASELSAN GÖKSUR, gemi savar füzeleri, silahlı-silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. Özellikle satha yakın uçan tehditlere karşı önlem olarak geliştirilen GÖKSUR, donanmamızın savunma kabiliyetlerine güç katacak. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece tehdit imha yeteneği, yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Müstakilen veya platforma entegre çalışabilen GÖKSUR, veri bağı ile ara safha güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, ürün ailesi kurgusunda geliştirilirken, modüler tasarım yaklaşımıyla farklı konfigürasyonlara sahip çözümler sunuyor.

GÖKSUR, önleyici füze olarak TÜBİTAK SAGE tarafından deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre geliştirilen GÖKSUR IIR füzesini kullanıyor. BOZDOĞAN hava-hava füzesinin deniz platformlarına uyumlandırılması, çift yönlü veri bağı, dik atım yeteneği gibi özellikler eklenmesi ile tasarlanan GÖKSUR IIR füzesinde kritik eşiklerden birisi olan rüzgâr tüneli testleri TÜBİTAK SAGE alt yapısı kullanılarak tamamlandı. Bu aşamanın da geçilmesiyle atışlı testlere giden yol açılmış oldu. İlerleyen süreçte atışlı test kampanyaları ile kalifikasyon süreçleri tamamlanacak olan GÖKSUR'un kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulması hedefleniyor.