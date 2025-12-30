İSTANBUL 14°C / 3°C
Savunma

Çelik Kubbe'nin gücü katlanıyor! HİSAR-A'dan tam isabet

Entegre Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE unsuru HİSAR-A, seri üretim sistemleriyle yapılan kabul atışında görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı (IIR) füze ile hedefini tam isabetle vurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Gelişmiş sensör, güdüm ve angajman kabiliyetleriyle HİSAR-A, alçak irtifa hava savunmamızın omurgasında yer alan ve ÇELİK KUBBE'nin sahadaki caydırıcılığını güçlendiren temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor' değerlendirmesinde bulundu.

30 Aralık 2025 Salı 19:54
Çelik Kubbe'nin gücü katlanıyor! HİSAR-A'dan tam isabet
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NSosyal hesabından, Türk savunma sanayisi bünyesinde hava savunma sistemlerine yönelik yürütülen çalışmalardaki güncel gelişmeyi paylaştı.

ÇELİK KUBBE'nin kritik bileşenlerinden katmanlı hava savunma mimarisi içinde yer alan HİSAR-A sisteminin, seri üretim hattından çıkan unsurlarla yapılan kabul atışını başarıyla tamamladığını bildiren Görgün, Ateş İdare Cihazı tarafından tespit ve takibi yapılan yüksek hızlı hedefe, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) üzerinden gerçekleştirilen atışta IIR arayıcı başlıklı HİSAR-A füzesi ile tam angajman sağlandığını ve hedefin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

TEMEL UNSURLARDAN BİRİ

Bu atışla birlikte, yeni nesil HİSAR FFS konfigürasyonu ile arayıcı başlıklı HİSAR-A füzelerinden oluşan seri üretim partisinin göreve hazır hale geldiğini vurgulayan Görgün, sistemin alçak irtifa hava savunmasındaki rolüne dikkati çekti. Görgün, "Gelişmiş sensör, güdüm ve angajman kabiliyetleriyle HİSAR-A, alçak irtifa hava savunmamızın omurgasında yer alan ve ÇELİK KUBBE'nin sahadaki caydırıcılığını güçlendiren temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında emeği geçen kurumlara da teşekkür eden Görgün, "Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN ve ROKETSAN ekiplerini, Milli Savunma Bakanlığımızı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personelini gönülden tebrik ediyorum. Bu atış, gök vatanın semalarına atılan kararlı bir imza, milli mühendisliğimizin sessiz ama güçlü ifadesidir. 'Gök Vatan'da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SERİ ÜRETİM TESLİMATLARIMIZ HIZLANARAK DEVAM EDİYOR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında "ÇELİK KUBBE'ye yeni unsurlar... HİSAR-A ve IIR arayıcı başlıklı füze ile tam isabet. Seri üretim teslimatlarımız hızlanarak devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun." görüşlerine yer verdi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise "Çelik Kubbe'mizin sarsılmaz kalesi HİSAR-A IIR! Kabul atışlarında hedefini başarıyla vuran sistemlerimiz, envanterdeki yerlerini almaya devam ediyor. 'Gök Vatan'ımızı her katmanda koruyan milli sistemlerimizde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini paylaştı.

