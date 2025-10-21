Çelik Kubbe'nin son aşaması gündemlerinde: İmkansız hale getirecek

Türkiye, kara tabanlı hava savunma sistemlerini tek bir çatı altında birleştirirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi 'Hisar-O'nun yeni test görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Aksaray atış alanında yapılan testte Hisar-O hedefini tam isabetle vururken, MSB'den yapılan açıklamada "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" denildi.

Sensörleri, C2 düğümlerini ve ateşleme ünitelerini entegre etmek üzere tasarlanan Çelik Kubbe, veri birleştirme ve angajman destek algoritmaları aracılığıyla karar döngüsünü kısaltmayı hedefliyor. Aselsan, 10 kilometrelik bir yarıçap içindeki kısa menzilli tehditlere karşı temel bileşenlerden ve ilk katmandan sorumluyken, Hisar ailesi daha üst kademeler için koruma sağlıyor. Amaç, radarları, elektro-optik sensörleri ve fırlatıcıları bir araya getirip belirlenen hedefe en uygun etkiyi atayabilen ulusal bir şemsiye oluşturmak.

Haberde, 2007 yılında lansmanı yapılan Hisar ailesinin, Roketsan'ın füze geliştirme çalışmalarını Aselsan'ın sensörleri ve elektronik mimarisiyle birleştirdiği ifade edildi. Kısa menzilli Hisar A'nın, orta menzilli Hisar O ve Hisar U konseptinin evrimi olan Siper ile temsil edilen uzun menzil eksenini içerdiğinin altı çizildi.

Hisar-O'nun 360 derece kapsama alanı sağlayan bir SAM olduğu ifade edilirken, görüntüleme kızılötesi arayıcı varyantı, minimum 3 km menzil ve yaklaşık 15 km'lik bir tespit tavanıyla 25 km'nin ötesindeki hedeflere ateş açtığı vurgulandı.

Radyo frekans arayıcı varyantı ise kapsama alanını 40 km'nin ötesine genişletir. Çift darbeli katı yakıtlı roket motoru, çevik hedeflere karşı manevra yapmak için terminal enerjiyi korur. Sistem düzeyinde batarya, 40 ila 60 km arasında bir avcı tespit ve izleme kabiliyetine ve aynı anda 60'tan fazla hedefi takip etme yeteneğine sahiptir.

Hisar O 100'ün batarya seviyesindeki mimarisi, bir atış kontrol merkezi, bir organik radar, bir elektro-optik sistem, üç fırlatma aracı ve 18 adet atışa hazır füze sağlayan bir nakliye yükleme aracı etrafında inşa edilmiştir. Grup veya tabur seviyesinde, dokuz fırlatma aracı füze sayısını en az 54'e çıkararak derinliği artırır ve ardışık angajmanlara olanak tanır. Bir veri bağlantısı uçuş içi güncellemeler sağlar, IFF tanımlamayı destekler ve standartlaştırılmış taktik bağlantılar ulusal hava durumuyla entegrasyonu kolaylaştırır.

6x6 fırlatıcılar, yedek sensörlerin koruması altında dağılır, ateş eder, hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılır ve yeniden yüklenir. Hisar O'nun, bölge savunması için havaalanlarını, kritik altyapıları ve manevra birimlerini ektif olarak koruyabileceği; katmanlı yapısıyla, çok kısa menzilli sistemler ile uzun menzilli varlıkları birbirine bağlarken, avcı uçakları, alçak irtifa seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve insansız hava araçları gibi çeşitli araçları anında yok edebileceği ifade edildi.

Haberde son olarak, Çelik Kubbe'nin ve Hisar ailesinin eş zamanlı gelişiminin, bölgesel dengeleri yeniden şekillendireceği ve Türkiye'nin hava savunma özerkliğine giden yolu güçlendireceği ifade edildi. İHA ve seyir füzesi tehditlerinin yaygınlaştığı Karadeniz, Ege ve Orta Doğu çevresinde Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendireceği ve Orta Doğu ve Hint-Pasifik'te Türkiye'ye önemli kazançlar sağlayabileceği vurgulandı.