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Savunma

''Çelik Kubbe''ye kuvvet çarpanı! TSK'ya teslim edilecek

Türkiye'nin 'Çelik Kubbe'sinin en önemli yapı taşlarından olan, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğinde geliştirilen menzili 100 kilometreyi aşan SİPER Ürün-2'nin bu yıl sonuna kadar TSK'ya teslim edilmesi bekleniyor.

Yeni Şafak2 Temmuz 2025 Çarşamba 08:41 - Güncelleme:
''Çelik Kubbe''ye kuvvet çarpanı! TSK'ya teslim edilecek
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Türkiye'nin üzerinde çalıştığı yerli ve milli 'Çelik Kubbe'nin en önemli yapı taşlarından Siper Ürün-2'nin envantere en kısa sürede girmesi çalışmaları hızlandı. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğinde geliştirilen ve uzun menzilli hava savunmada kritik boşluğu doldurması beklenen SİPER Ürün-2'nin, bu yıl sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimi hedefleniyor. Sistem, Türkiye'nin yerli ve milli Çelik Kubbe'nin en önemli yapı taşlarından olacak.

ENVANTERDEKİ FÜZE SAYISI KATLANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, SİPER Ürün-2'nin envantere girmesiyle birlikte, TSK'nın uzun menzilli hava savunma kabiliyeti ciddi biçimde artacak. Özellikle halihazırda kullanımda olan HİSAR-A ve HİSAR-O sistemlerine kıyasla çok daha gelişmiş radar, tespit ve imha yeteneklerine sahip olan SİPER Ürün-2 sayesinde envanterdeki füze sistemlerinin sayısında ve kapsama alanında dikkate değer bir artış yaşanacak.

Sistem; uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve balistik füze benzeri yüksek hızlı tehditlere karşı çok katmanlı savunma anlayışıyla çalışacak. Bu yönüyle Türkiye'nin stratejik hedeflerinin ve kritik altyapılarının korunmasında bir kuvvet çarpanı olarak görev yapacak.

MENZİLİ 100 KM'DEN FAZLA

Geliştirme süreci boyunca önemli testlerden başarıyla geçen SİPER Ürün-2, 100 kilometreyi aşan menzili ve gelişmiş hedef takip algoritmaları sayesinde uluslararası standartlarda bir savunma sistemi olarak değerlendiriliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen radar ve komuta kontrol sistemleri, ROKETSAN tarafından üretilen füze sistemleriyle entegre şekilde çalışarak yüksek hassasiyetli bir hava savunma mimarisi sunuyor.

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