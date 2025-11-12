Çelik Kubbe'ye talip oldular! ABD silahlarına servet ödeyen ülkeler sıraya girdi

Yabancı basında yer alan habere göre, Katar, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani'nin 28 Ekim 2025'te Ankara'da Türk mevkidaşlarıyla görüşmesinin ardından, Aselsan'ın entegre Çelik Kubbe hava ve füze savunma mimarisini satın alma fikrini değerlendirmeye başladı.

Çelik Kubbe, Aselsan'ın HERIKKS komuta ve kontrolü altında radarları, elektro-optik sistemleri, elektronik harp sistemlerini ve bir dizi önleme sistemini birleştiren entegre, çok katmanlı bir hava ve füze savunma mimarisidir.

SİSTEMLER SİSTEMİ: ÇELİK KUBBE

Sistem, ortak bir hava resmi oluşturur, takipleri ilişkilendirir ve tehdit değerlendirmesini ve silah atamasını otomatikleştirerek dronlara, seyir füzelerine ve belirli balistik profillere karşı angajman zaman çizelgelerini sıkıştırır. Aselsan ve bağımsız teknik raporlar, Çelik Kubbe'yi nokta savunmasından ulusal kapsama alanına ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmış bir sistemler sistemi olarak tanımlamaktadır.

Algılama katmanında, Türkiye'nin EIRS erken uyarı radarı uzun menzilli omurgayı oluşturuyor ve Türk sanayi kaynakları, standart hedeflere karşı 470 km civarında bir tespit menzili olduğunu belirtiyor.

Kritik noktalar çevresindeki alçak irtifa boşluklarını kapatmak için Aselsan'ın ALP radar ailesine, ALP 300-G uzun menzilli S-bant AESA ve şu anda Türkiye hizmetine giren ALP 100-G alçak irtifa radarı ekleniyor. Bu radarlar birlikte, tanınan bir hava görüntüsü oluşturmak ve angajman için kaliteli izler sunmak üzere HERIKKS'i besliyor.

SUNGUR, KORKUT, GÜRZ...

Sungur, yavaş hareket edenlere ve küçük İHA'lara karşı kullanışlı, 8 km ve 4 km irtifaya kadar çok kısa menzilli, taşınabilir ve araç tipi bir füze sağlar. Programlanabilir ATOM hava patlamasına sahip 35 mm kundağı motorlu bir top olan Korkut, insansız hava araçlarına ve seyir füzelerine karşı yaklaşık 4 km etkili menzil sağlar ve yerel bir C2 düğümü altında müfreze olarak görev yapabilir.

Aselsan'ın hibrit SHORAD'ı Gürz, hareketli oluşumları veya sabit mevzileri korumak için 8x8 şasi üzerinde 35 mm'lik bir topu kısa menzilli füzeler ve organik sensörlerle birleştirir. Nokta ve kıyı savunması için Göksur füzesi, yakın zamanda Karadeniz'de canlı atış denemelerinde doğrulanan yapay zeka destekli atış kontrolü ve IIR güdümlü 15 km menzile sahiptir.

ABD SİSTEMLERİNDEN FARKLI ÖZERKLİK SAĞLIYOR

Katar'ın Patriot PAC-3 ve AMRAAM-ER destekli NASAMS'a odaklanan mevcut hava savunma mimarisi, sağlam orta ve yüksek irtifa kapsama alanı sağlarken, alt kademelerde açık bir alan bırakıyor. Bölgede küçük insansız hava araçlarının, havada asılı kalma mühimmatlarının ve düşük görüşlü seyir füzelerinin artan kullanımı, geleneksel üst düzey önleme sistemlerinin sınırlarını ortaya koydu.

Türk yetkililer, Çelik Kubbe'nin kısa menzilli hava savunma unsurları ve İHA karşıtı modüllerinin bu zaafiyeti doğrudan giderdiğini ve Katar'a daha yoğun, daha katmanlı bir kalkan ve mevcut ABD destekli yapısında bulunmayan bir ölçüde operasyonel özerklik sağladığını savunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN ÇELİK KUBBE'Yİ İNCELEMEYE ALDI

Katar'ın dışında yabancı basında yer alan bazı haberlerde Suudi Arabistan'ın da Türk sistemlerini incelendiği ve Aselsan'ın, Suudi Arabistan'da radar, elektronik harp ve hava savunmasına odaklanan bir tasarım ofisi açacağının sinyalini verdiği iddia edildi. Avrupa ve Körfez ülkelerindeki askeri analistler, Azerbaycan ve Umman'ın bu sisteme ilgi gösterdiğini ifade etti.

Katar'ın Çelik Kubbe ile LNG koridorlarını ve hava üslerini güçlendireceği ifade edildi. Doha ve Ankara'nın Aselsan'ın 2026 kapasite artışını sürdürürse, Çelik Kubbe'nin Doha'ya daha yoğun bir kapsama alanı bulacağı, insansız hava araçlarına ve seyir füzelerine karşı daha düşük atış başı maliyetler ve ABD ile birlikte çalışabilirlikten ödün vermeden ikinci bir uzun menzilli hat sunacağı vurgulandı.