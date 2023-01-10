CF-18 jetlerine elveda! Anlaşma sağlandı: Düzinelerce F-35 satın alacaklar

Kanada'da Pazartesi günü açıklanan 14,2 milyar dolarlık bir anlaşmayla 88 adet F-35 hayalet savaş uçağı satın almak için imzayı attı. Kanada merkezli bir yayın kuruluşunda yer alan haberde, ABD yapımı uçaklardan ilkinin 2026'da Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne girmesi ve tüm filonun 2033 veya 2034'te faaliyete geçmesi bildirildi.

DÜZİNELERCE F-35 SATIN ALACAKLAR

Anlaşma ile Kanada, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen beşinci nesil savaş uçağını satın alan F-35 programının ilk sekiz ortağından sonuncusu oldu.

Konuya ilişkin Kanada Savunma Bakanı Anita Anand yaptığı açıklamada, "Bugünün karmaşık küresel ortamında, Kanada esnek, çevik ve çeşitli öngörülemeyen durumlara yanıt verebilecek bir orduya ihtiyaç duyuyor. Kurallara dayalı uluslararası düzen dünya çapında meydan okurken, F-35 Kanadalıları korumak, Arktik güvenliğini ve ulusal egemenliğini geliştirmek ve Kanada'nın gelecekte NATO, NORAD* ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli olacaktır." ifadelerin kullandı.

(*NORAD, Kuzey Amerika için hava ve füze savunması sağlayan ortak bir ABD-Kanada komutanlığıdır.)

Geçen yıl, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana, Üretici Lockheed Martin üretimi F-35'ler büyük bir ilgi gördü. Almanya, İsviçre ve Finlandiya, 2022'de F-35 için anlaşmalar yaparken, NATO müttefikleri Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti de hayalet avcı uçağı satın alma isteklerini açıkladı.

CF-18 JETLERİNE ELVEDA

ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin yanı sıra F-35'ler Avustralya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka, Japonya, Güney Kore, İsrail, Polonya, Belçika ve Singapur'un da tercihleri arasında yer aldı.

Söz konusu jetlerin, standart F-35A, kısa kalkış ve dikey iniş F-35B ve uçak gemisi versiyonu F-35C olmak üzere üç versiyonu mevcut. Kanada ise eskiyen CF-18'lerini değiştirmek için F-35A modelini satın alacak.

Kanada'nın en geniş hava sahasına sahip olduğunu belirten Anand, "Kanada, dünyanın en geniş hava sahası genişliğinden birinin - ülkenin engin Arktik sınırının - egemenliğini korumak için bir savaş filosuna ihtiyaç duyuyor." dedi.

19 MİLYAR KANADA DOLARI

Hükümet, bu amaçla, 14,2 milyar dolarlık (19 milyar Kanada doları) fiyat etiketinin, Alberta ve Quebec'teki iki hava üssündeki inşaatı ve ilgili ekipman ve hizmetleri içerdiğini söyledi.

Duyuruda, programın 25 yılda 3 bin 300 iş yaratması ve ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına yılda 310 milyon $ (425 milyon Kanada $) katkıda bulunmasının beklendiğini söylendi. Hükümet, F-35 programının orijinal bir üyesi olarak Kanada endüstrisinin savaş uçağının inşasıyla ilgili bugüne kadar 2,8 milyar dolarlık sözleşmeler gördüğünü bildirdi.