Türk savunma sanayisindeki yetenekler kullanılarak mağaralarda, arazideki doğal engellerin arkasında kesintisiz görev yapabilen, kamikaze fonksiyonu üstlenebilen FPV dron ailesi geliştirildi.

İnsansız hava aracı sistemleri, bunların faydalı yükleri ve savunma sanayisi için görev ekipmanları geliştiren ASISGUARD, sahip olduğu yetenekleri kullanarak muharebe sahasında ortaya çıkan ihtiyaçlara yeni çözümler oluşturuyor.

ASISGUARD Genel Müdürü Barış Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında çok fazla kullanılan, FPV denilen, görerek, pilot gözüyle uçan, ufak, maliyeti düşük dronlara son dönemde ciddi bir ilgi ve talep olduğunu anlattı.

Bu ihtiyaca yönelik 1,5 yıldır çalıştıklarını ifade eden Düzgün, 1,5 kilogram patlayıcı taşıyabilen ve saatte 150 kilometreden daha fazla hıza ulaşabilen çözümler geliştirdiklerini kaydetti.



Çalışmalar sonunda ortaya çeşitli boyutlarda dronlar çıktığını ve taşıdığı yüke göre boyutları büyütmeye başladıklarını dile getiren Düzgün, şöyle devam etti:



"Bunu kuvvetlerden geri besleme alarak yaptık. Mesela kuvvetler karıştırmadan bağımsız bir dron istediler. Fiber optik taşıyabilen, 5 kilometre gidebilen, karışmadan bağımsız bir dron yaptık. Patlayıcılı bir dron yaptık 1,5 kilogram taşıyabilen. Bir de genellikle düzlük alanda dronlar uçurulup deneniyor. Oysa asıl sahaya çıktığınızda dağların arkasındaki bir hedefi, bir mağarayı vurma ihtiyacınız ortaya çıkıyor. Dağın arkasındayken antenler birbirini birebir göremedikleri için röleleme dediğimiz fonksiyona ihtiyaç duyuluyor. Yani siz havadaki bir dronla konuşuyorsunuz, o dron da gidiyor diğer dronla konuşuyor. Röleleme sisteminde de dronları çalıştırdık. Yani sadece kamikaze gibi değil fiber optikle mağaraya giren bir kamikaze, haberleşmeyi sağlayan, havada duran röle dron ve onun kamikazeye dönüştürülmüş 6 inçten 12 inçe kadar dronlar çıkarttık."

Çalışmalar sırasında 3 faz kullanıcıyla test yapıldığını, her kullanıcıdan gelen değişikliklerin dronlarda uygulandığını aktaran Düzgün, yine kullanıcı isteği doğrultusunda 3 farklı frekansta haberleşme ve görüntü aktarma konusunda frekans atlaması yapabilen bir altyapı oluşturdukları belirtti.

Düzgün, böylece bünyelerindeki dron serilerine kamikaze FPV denilen dron ailesini de kattıklarını bildirdi.

FPV dronların göreve hazır olduğunu bildiren Barış Düzgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dronu mühimmatlı yapıda da uçurduk. Şu an hazırız, sahaya çıkmasını bekliyoruz. Sahaya çıkmasının faydası şu, Türk ordusunun kullandığı her ürün, SONGAR'da da olduğu gibi Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı desteklediği, ordunun kullandığı bir ürün, yurt dışında çok fazla pazar buluyor. Biz SONGAR'da önce Türk ordusuna teslim ettik. Teslim ettikten sonra dünyaya açıldık. Aynısını bu süreçte de yaşayacağımızı düşünüyoruz. Kullanıma alındıktan sonra çok fazla talep var. Görüştüğümüz yabancı ülkeler var."

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