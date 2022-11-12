Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ı çıldırtacak tavsiye: Türkiye'den satın alın

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı "Mavi vatan" doktrinini Yunan gazetesi Kathimerini'ye anlatarak Yunanistan'ın uluslararası hukuka da uymayan Ege ve Doğu Akdeniz'deki tezlerini tek tek çürüttü.

Athanasios Kaçikidis'in sorularını cevaplayan Cihat Yaycı, Yunanistan'ı çıldırtacak sözler sarf etti.

"Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki dayanağı nedir?" sorusuna Yaycı, "Size bir şey söylememe izin verin. Anlaşma imzalamak bir devletin egemenlik hakkıdır. Hiç kimse hiçbir devlete anlaşma imzalayamayacağını söyleyemez." sözleriyle cevap verdi.

Yaycı, "Yunanistan yeni fırkateyn ve uçaklara yatırım yaparak askeri cephaneliğini güçlendiriyor. Sizce Türkiye güç dengesindeki değişimle başa çıkabilecek mi?" sorusuna ise, "Siz Yunanistan olarak silahlar, füzeler, firkateynler, uçaklar, helikopterler ve denizaltıları satın alıyorsunuz. Bütün bunlar gerçekten korkutucu ve tehdit edici ama lütfen unutmayın ki Türkiye tüm bu silahları, gemileri, füzeleri hatta uçakları üretiyor. Tabii ki insansız araçlar, denizaltıları ve tabii daha birçok araç aynı zamanda ülkemizin şu anda en çok ihracat yapan ilk 14 ülke arasında olmasını sağlıyor ancak Yunanistan tasarruf etmek isterse Türkiye'den silah, fırkateyn, ve denizaltı satın alabilir. Size tavsiye ederim." cevabını verdi.