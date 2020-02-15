ABD, Rusya ve Çin arasında nükleer anlaşmazlık

star.com.tr 15 Şubat 2020 Cumartesi11:28 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:34

Pekin'deki bir basın toplantısında MoFA sözcüsü Geng Shuang, Pekin'in bu konudaki tutumunun "uluslararası toplum tarafından açık ve anlaşılır" olduğunu söyledi.

Shuang konuşmasının devamında, "En gelişmiş nükleer silahların en büyük cephaneliğinde bulunan ABD'nin nükleer silahsızlanma konusundaki özel sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirmesi, Rusya'nın Yeni START [Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı) genişletme çağrısına yanıt vermesi gerektiğini belirtmek gerekir, böylece diğer nükleer silah devletlerinin çok taraflı nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmaları için koşullar oluşur." dedi.

YENİ STRATEJİK SİLAHLARIN AZALTILMASI SÖZLEŞMESİ (The New Strategic Arms Reduction Treaty - START)

Washington ile Moskova arasında Soğuk Savaş döneminde görüşülen START uygulamaya sokulamadı. Varşova Paktı'nın dağılmasından 6 ay sonra Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov döneminde 31 Temmuz 1991 tarihinde anlaşma imzalanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile iki taraf kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardımanların sayısının 1.600’e çekilmesini hedefledi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için de iki tarafın birbirlerini denetlemesi kuralı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD Başkanı George Bush, nükleer silahlarının üçte ikisinin kullanım dışı bırakılması hedefiyle START-2’yi imzaladı. ABD Senatosu START-2’yi 1996’da onayladı. Ancak Rus Duma’sı, 1993 yılında imzalanan anlaşmayı onaylamadı. 2001 yılında Rusya ve ABD, START I anlaşmasının gereklerini yerine getirdiklerini duyurdu.

Prag’da ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev 8 Nisan 2010'da Prag'da START II anlaşmasını imzaladı. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi. 10 yıl geçerli olan anlaşma 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.

Son imzalanan START anlaşması 2021 başında sona eriyor ve dünyanın gözü ABD'nin bu konuda atacağı adımda.

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