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Savunma

Çin donanmasının yeni Amfibi Hücum Gemisinde yangın

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri için çok kısa bir sürede inşa edilen ve donanım faaliyetleri devam eden ilk büyük amfibi hücum gemisinde 11 Nisan 2020 Cumartesi günü henüz açıklanmayan bir nedenle yangın çıktı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:38 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:38
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Yeni Type 075 sınıfının ilki olan savaş gemisi, Şangay’daki Hudong tersanesinde suya indirilmiş ve donanım faaliyetleri icra ediliyordu. Bu sabah saatlerinde yansıyan görüntülerde geminin havuz kısmında yangında büyük tahribat oluştuğu görülüyor.

Yangının nasıl meydana geldiği, ne derecede bir hasara yol açtığı ve teslim sürecini nasıl etkileyeceği önümüzdeki süreçte yapılacak açıklamalarla cevap bulabilir.

Type 075 sınıfındaki ikinci geminin inşaası, birincinin geminin demirlediği yerin yanındaki kuru havuzda devam ediyor.

DefenceTurk'te yer alan habere göre, ABD’nin Wasp sınıfına karşılık gelebilecek içinden Çin yapımı LCAC ‘hovercraft’ların görev yapabildiği 40000 tonluk 250 metre uzunluğundaki Tip 75 sınıfı uçuş güverteli amfibi LHD gemisinin inşasında ilk geminin donanım ikinci geminin inşaa faaliyetleri devam ediyordu.

Çinliler Tip 71 amfibi gemisinin türevini Türkiye’nin amfibi havuzlu çıkarma gemisi ihalesinde teklif etmişlerdi.

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