Çin endişesi Türkiye'ye yöneltti! Gözleri Türk İHA'larında... Bir ilk oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile savuma işbirliğini görüşmek üzere Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin ziyareti, dünya basını tarafından merakla takip edildi. Tarihte bir Japon Savunma Bakanı'nın ilk kez Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi, gündemde bomba etkisi yarattı.

JAPONYA BAYRAKTAR TB2'DEN ETKİLENDİ!

Çin'in Doğu Asya'da artan faaliyetleri nedeniyle endişelenen Japonya, sahada kendini kanıtlamış ve barındırdığı özelliklerle rakiplerine fark atan Türk yapımı İHA'lara yöneldi. Özellikle Bayraktar TB2'nin Ukrayna ve Afrika'daki etkin kullanımından ve başarısından etkilenen Japonya, Türkiye'den İHA tedarik etmeyi planlıyor.

Japon basınında yer alan haberlere göre, İHA tedarikine milyonlarca dolar bütçe ayıran Japonya, Türkiye'yi potansiyel bir İHA tedarikçisi olarak görüyor.

Bu kapsamda Japonya Savunma Bakanı Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi İHA tedarikiydi.

Aynı zamanda Japon Savunma Bakanı Nakatani, ziyaret kapsamında Baykar'ın üretim tesisini de gezmeyi planlıyor.

BAKAN GÜLER: HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ

Japonya Savunma Bakanı ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan'la beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz"

"GÜVENİLİR BİR ORTAK"

Son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen Türk savunma sanayisini değerlendiren uzmanlar, İHA arayışında olan Japonya için Ankara'nın "güvenilir bir ortak" olduğuna dikkat çekti.

Özellikle Çin'in artan tehditlerine karşı çözüm arayışına giren Japon Savunma Kuvvetleri'nin zor koşullarda ve Afrika'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyada kendini kanıtlamış Bayraktar TB2 İHA'ya yönelmesinin, Türkiye'nin bu alandaki başarısının ve deneyiminin etkili olduğunu düşünüyor.

GÖZLER TÜRK İHA'LARINDA!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar TB2 İHA, savunma yeteneklerini artırmayı planlayan ülkelerin ilgi odağı oldu.

Ukrayna cephesinde Rus sistemlerine karşı başarısını kanıtlayan Bayraktar TB2, aynı zamanda Afrika'da ayrılıkçı ve isyancılarla mücadelede de etkin şekilde kullanılıyor. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan unsurlarına karşı başarılı işlere imza atan Bayraktar TB2, Azerbaycan envanterinin de en gözde silahları arasında bulunuyor.

Değişen savaş atmosferinde muharebe ve savunma yeteneklerini geliştirmek isteyen ülkeler, Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak ve envanterine Bayraktar TB2 katmayı planlıyor.

Bayraktar TB2, Katar, Libya, Ukrayna, Azerbaycan, Fas, Etiyopya, Burkina Faso, Nijerya ve Arnavutluk dahil birçok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor.