Çin endişesi Türkiye'ye yöneltti! Gözleri Türk İHA'larında... Bir ilk oldu

Bu kapsamda Japonya Savunma Bakanı Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi İHA tedarikiydi.
Aynı zamanda Japon Savunma Bakanı Nakatani, ziyaret kapsamında Baykar'ın üretim tesisini de gezmeyi planlıyor.
Japonya Savunma Bakanı ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan'la beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz"
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar TB2 İHA, savunma yeteneklerini artırmayı planlayan ülkelerin ilgi odağı oldu.
Ukrayna cephesinde Rus sistemlerine karşı başarısını kanıtlayan Bayraktar TB2, aynı zamanda Afrika'da ayrılıkçı ve isyancılarla mücadelede de etkin şekilde kullanılıyor. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan unsurlarına karşı başarılı işlere imza atan Bayraktar TB2, Azerbaycan envanterinin de en gözde silahları arasında bulunuyor.
Değişen savaş atmosferinde muharebe ve savunma yeteneklerini geliştirmek isteyen ülkeler, Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak ve envanterine Bayraktar TB2 katmayı planlıyor.
Bayraktar TB2, Katar, Libya, Ukrayna, Azerbaycan, Fas, Etiyopya, Burkina Faso, Nijerya ve Arnavutluk dahil birçok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor.