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Savunma

Çin kamuoyunda paylaşmadığı radar sistemini yanlıkla ifşa etti

Çin'in Tayvan sınırlarına yakın adalarının birisine gelişmiş radar sistemi koyduğu ortaya çıktı.

Star.com.tr08 Nisan 2021 Perşembe 19:06 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:07
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Çin Ordusu tarafından desteklenen Youth Daily News, bugün yayınladığı bir haberde Çin tarafından Tayvan Boğazı'daki Penghu adasına konuşlandırılmış gizli bir radar sisteminin varlığını yanlışlıkla ortaya çıkardı.

Youth Daily News, Çin askeri uçaklarının Tayvan hava sahasını işgal etmediğini gösteren bir propaganda videosunda Çin casus gemilerinin bu ay için planlanan füze testlerini gözlemlemek için adaya yakın çekim almasıyla ortaya çıktı.

Youth Daily News 26 Mart'ta Çin Donanması'nın standart tatbikatlarını Penghu adasında çektiği sırada kameranın önünden geçen askeri kamyonunun üzerinde de aynı sistemin olduğu gözlemlendi.

Alert 5 web sitesi yayınladıkları haberde 29 Mart'taki fotoğrafın "anti-stealth pasif radar sistemi" olduğunu açıkladı.

Alert 5, "sabit radar alıcılı bu sistemin şimdiye kadar kamuoyunda hiç görülmediğini" ve Tayvan'ın yeni çıkarttığı sistemden daha büyük olduğunu söyledi.

Star.com.tr

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