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Savunma

Çin Ordusu yeni silahlı İKA'larını tanıttı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), makineli tüfekle donatılmış insansız kara araçlarını (İKA)tanıttı.

star.com.tr15 Nisan 2020 Çarşamba 13:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:18
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PLA Doğu Komutanlığı, Çin'in mikroblog sitesi Weibo'daki resmi hesabından yeni insansız kara araçları hakkında yaptığı açıklamada, “Küçük robotlar karmaşık arazilerden geçebilir, savaş alanı durumlarını doğru bir şekilde gözlemleyebilir ve şiddetli ateş gücü sağlayabilir.” açıklamasını yaptı.

Küçük bir saldırı aracına benzeyen İKA'lar hızlı hareket edebilir ve hatta merdivenlere tırmanabilir. CCTV raporuna göre gece görüş cihazları ve diğer gözlem ve tespit ekipmanlarıyla donatılmıştır.

PLA Roket Gücü ayrıca füzeleri kaldırma düzeneği olan fırlatıcılarına kaldırmak ve yüklemek için kullanılabilecek, vinç benzeri büyük bir robot üretildiğini açıkladı.

PLA, “Aynı fırlatıcıdan kısa aralıklarla daha fazla füze fırlatılmasını sağlıyor. Geleneksel bir vinç daha az sabittir ve füzeleri yüklerken insan yardımı gerektirir, ancak robot bu sorunu çözer." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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