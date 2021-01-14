Çin Ordusu'nun yeni keşif-saldırı robotu tatbikatlarda

star.com.tr 14 Ocak 2021 Perşembe 01:07 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 01:07

Çin Halk Kurtuluş Ordusu için hizmet verecek yeni bir keşif-saldırı robotu, kısa süre önce bir dizi hava dronu ve yeni görevlendirilen saldırı araçlarıyla koordine edildiği tatbikatlarda ilk kez sergilendi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, tatbilatlarda özel görev keşif robotunun konuşlandırılması, yeni görevlendirilen saldırı araçlarının kullanılması ve koordineli sürü insansız hava aracı operasyonlarının uygulanması yer alıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan Zhang Xuanming, CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Robot, erken sızma görevlerinde askerlerin yerini alabilir. Keşif ve konumlandırma işlevleriyle birlikte gelir ve küçük hedefleri tespit edip yok edebilir." dedi.

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