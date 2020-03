Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Amerikan Donanması, Çin Halk Cumhuriyeti deniz muhribinin ABD'nin güvensiz olduğunu düşündüğü ve uluslararası yasa ve anlaşmaların ihlali anlamına gelen Amerikan P-8A Poseidon uçağına lazerle tuttuğunu söyledi. ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, lazerin uçaktaki sensörler tarafından algılandığı, ancak çıplak gözle görülmediği belirtildi.

Donanma, "Silah sınıfı lazerler, uçak mürettebatı ve denizcilerin yanı sıra gemi ve uçak sistemlerine de ciddi zarar verebilir." dedi. Olay, Guam'ın 380 mil batısında gerçekleşti.

Konuyla ilgili Çin askeri yetkilileri bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Daha önce ABD, bu bölgeye bilgi, elektronik, füze ve siber operasyonlar yürütebilecek özel bir operasyon ekibi göndererek Çin'e karşı koyma çabalarını genişletme kararı aldığını açıklamıştı.

