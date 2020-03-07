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Savunma

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Amerikan Donanması yaptığı açıklamada, bir Çin Donanma gemisinin Guam'ın batısındaki Filipin Denizi üzerinde uçan bir ABD gözetim uçağına lazer saldırısı yaptığını söyledi. Yetkililer, olaydan bir hafta sonra olayı kabul etti.

star.com.tr07 Mart 2020 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:19

Amerikan Donanması, Çin Halk Cumhuriyeti deniz muhribinin ABD'nin güvensiz olduğunu düşündüğü ve uluslararası yasa ve anlaşmaların ihlali anlamına gelen Amerikan P-8A Poseidon uçağına lazerle tuttuğunu söyledi. ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, lazerin uçaktaki sensörler tarafından algılandığı, ancak çıplak gözle görülmediği belirtildi.

Donanma, "Silah sınıfı lazerler, uçak mürettebatı ve denizcilerin yanı sıra gemi ve uçak sistemlerine de ciddi zarar verebilir." dedi. Olay, Guam'ın 380 mil batısında gerçekleşti.

Konuyla ilgili Çin askeri yetkilileri bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Daha önce ABD, bu bölgeye bilgi, elektronik, füze ve siber operasyonlar yürütebilecek özel bir operasyon ekibi göndererek Çin'e karşı koyma çabalarını genişletme kararı aldığını açıklamıştı.

star.com.tr

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