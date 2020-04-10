Çin tanklarına stratejik güç

10 Nisan 2020 Cuma 11:41 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:41

Çin'in yerli imkânlarla geliştirdiği Y-20 nakliye uçağının tank taşımaya uygun yapıda olduğu belirtildi. Ülkenin stratejik nakliye gereksinimi kapsamında geliştirilen platformlar, iki adet Tip 15 hafif tank veya bir adet Tip 99A ana muharebe tankını görev bölgesine intikal ettirebiliyor. Bu sayede Çin, zırhlı gücünü stratejik nakliye kabiliyeti ile 7 bin 800 kilometre çapta istediği alana ulaştırma kabiliyetine sahip oldu.

Çin'in yeni hafif tankı olan Tip 15'ler 30 ton ağırlığında. Tip 99A'ların muharebe ağırlığı ise 58 ton. 60 ton faydalı yük taşıyabilen Y-20'lerin kargo kabinine iki adet Tip 15 ya da bir adet Tip 99A sığıyor. Farklı görevlere uyarlanması gündemde olan Y-20'ler sayesinde Çin, stratejik nakliye ve geniş çaplı hava indirme operasyon kabiliyetine erişmiş oldu.