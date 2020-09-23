Çin'de üst düzey askeri kriz! 'Komutan gizli bilgileri sızdırdı'

star.com.tr 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:56

Çin'in en yoğun tatbikat bölgesi sorumlularından biri, casuslukla suçlanıyor. Doğu Bölgesi Komutanlığı'ndaki üst düzey rütbelilerden birinin cep telefonuyla gizli istihbarat sızdırdığı iddia ediliyor.



'Chen' soyadındaki üst düzey askeri yetkilinin, PLA Doğu Bölgesi Komutanlığı Ordusu bünyesinde, savunma tugaylarından birinin başında olduğu belirtildi.

Global Times'ta yer alan haberde, izinsiz ikinci el bir cep telefonu satın alan Chen'in, eğitim ve görevler sırasında pek çok kez bu yetkisiz telefonu kullanarak gizli askeri bilgileri WeChat ve QQ gibi sohbet uygulamaları aracılığıyla aile üyeleri ve arkadaşlarıyla paylaştığı ifade edildi.

Çarşamba günü Çin medyasında yer alan haberlerde, Doğu Bölgesi Komutanlığı tarafından Pazartesi günü yayımlanan bir açıklamaya atıfta bulunularak, Chen'in bu eylemler sonrasında gizli askeri bilgileri sızdırdığı belirtildi.

Açıklamada, PLA'nın disiplin düzenlemelerine uygun olarak, Chen'in üstlerinin de disipline sevkedildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, Chen'in erken aktif hizmetten emekliye ayrılacağı belirtildi.

Komutanlıktaki ana askeri ve siyasi memurlar idari uyarılar aldı ve takım lideri görevden alındı. Bazıları üç aylık bir disiplin cezası aldı.

Yapılan açıklamada, askerlerin ve subayların güçlü bir gizlilik duygusuna sahip olması, ağ güvenliğini akılda tutması ve ilgili disiplin kurallarına sıkı sıkıya uyması gerektiği hatırlatıldı.

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