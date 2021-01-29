Çin'den Pakistan'a 5 adet İHA

star.com.tr 29 Ocak 2021 Cuma 22:13 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 22:13

Çin menşeli savunma şirketi Aerospace Long-March International (ALIT), Pakistan Ordusuna beş adet CH-4 insansız hava aracı teslim etti.

Çin'den tedarik edilen İHA'lar 15 Ocak'ta Pakistan'a ulaştı.

Söz konusu alımla birlikte CH-4 kullanıcısı olan Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Myanmar'a Pakistan da katılmış oldu.

İki sürümü geliştirilen CH-4 platformlarından CH-4B'nin maksimum kalkış ağırlığının 1.300 kg olduğu, dört mühimmat (her biri 50 kg ağırlığında) artı bir elektro-optik ve kızılötesi (EO / IR) taret taşıyabildiği biliniyor.

Pakistan tarafından CH-4'ün hangi varyantının sipariş edildiği ve bu teslimatın daha büyük bir İHA siparişinin bir parçası olup olmadığı şimdilik belirsiz.

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