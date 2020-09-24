star.com.tr 24 Eylül 2020 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:21

ABD, Çin'in kendi ulusal topraklarının bir parçası olarak gördüğü kendi kendini yöneten adayla resmi angajmanını artırdıkça Tayvan Boğazı'nda gerilim arttı.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'na göre Çin, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine iki uçak gönderdi.

Tayvan Anakara İşleri Konseyi'nde bakan yardımcısı Chiu Chui-Cheng, "Tayvan'a karşı askeri güç kullanan Çin'e karşı çıkıyoruz. Çin, Tayvan'ın deniz ve hava sahası güvenliğini kasıtlı olarak ihlal ediyor ve statükoya zarar veriyor" dedi. "Hükümetimiz benzer değerlere sahip ülkelerle işbirliğine devam edecek."

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, konuyla ilgili bir soruya, Çin'in "ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını ve yeteneğini" göstermeyi amaçladıklarını söyledi

Kefei, aylık bir brifingde Çin'in "dış güçlerin müdahalesini ve çok az sayıdaki Tayvan bağımsız ayrılıkçılarını ve onların ayrılıkçı faaliyetlerini" hedeflediklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta, üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin adayı ziyaret etmesi üzerine Çin, Tayvan Boğazı üzerinden bombardıman uçakları ve savaş uçakları dahil toplam 37 savaş uçağı gönderdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, uçakların Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçtiğini söyledi.



Geçtiğimiz günlerde, Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayarak herhangi bir orta hat olduğunu reddetmişti. Ayrıca Çin'in ABD ziyaretine misilleme yapacağı konusunda uyaran Wenbin, "İlgili kişilere karşı da dahil olmak üzere karşı önlemler alacağız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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