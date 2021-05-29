Çin'e karşı yeni hamle: Özel Kuvvetler bölgedeki güçleri eğitsin

star.com.tr 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:17

ABD Başkanı Joe Biden'in Özel Kuvvetler'i denetleme adayı Christopher Maier, Tayvan askeri birliklerinin, potansiyel bir "Çin işgalini" nasıl caydırabilecekleri konusunda eğitebilmeleri için, adaya Amerikan komandolarını konuşlandırmak gerektiğini söyledi.



Maier, Silahlı Hizmetler Komitesinin Perşembe günkü bir oturumunda yöneltilen 'Çin saldırganlığını' caydırmanın yolları ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

'Uygulayabileceğimiz farklı yetenekler arasında rekabeti düşündüğümüzde, güçlü bir şekilde düşünmemiz gereken bir seçecenek olarak özel kuvvetleri düşünüyorum. Bence onların tahmin edemeyeceği bazı alanlarda, potansiyel bir düşman amfibi çıkarmasını bertaraf edebileceğimiz, direniş ağları veya diğer yetenekler için bazı fırsatlar oluşturabiliriz.'

'ATEŞLE OYNAMAYIN'

Biden, eski başkan Donald Trump'ın Taipei ile doğrudan bağları güçlendirmeyi amaçlayan politikalarını uygulamaya devam etti, ancak Pekin bu çabaları defalarca kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 'Tayvan'ın istikrarı konusundaki endişelerini dile getiren' ABD'li ve Güney Koreli yetkilileri Pekin'in iç işlerine "dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceği' konusunda uyardı.

Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD ve Güney Kore'nin açıklamalarına, "Ateşle oynamayın. Tayvan meselesi tamamen Çin iç meselesidir.... Dış güçlerin müdahalesi kabul edilemez.' şeklinde yanıt verdi.

TAYVAN MESELESİ

Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, komünistlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Komünist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı. Komünist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Komünist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.

Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı. Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu 'ayrılma/bölünme karşıtı kanun' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.

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