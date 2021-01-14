Çin'in geliştirdiği silahlı keşif İHA'sı testi geçti

star.com.tr 14 Ocak 2021 Perşembe 19:30 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 19:30

Çin’in geliştirdiği silahlı keşif İHA WJ-700 Falcon, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Çin haber ajansı Xinhua'ya göre, test erken saatlerde açıklanmayan bir lokasyonda gerçekleştirildi. Raporda, hem uçağın hem de kontrol sistemlerinin planlandığı gibi çalıştığı belirtildi.

İHA, ilk olarak 2018 yılında Zhuhai Airshow'da tanıtılmıştı.



Ana yüklenici olarak Haiying General Aviation Equipment'in (Hiwing) öncülüğünde yerel olarak geliştirilen İHA, elektronik harp görevlerini yerine getirebilir ve çeşitli yüksek hassasiyetli mühimmat türlerini içeren büyük yükler taşıyabilir.

WJ-700'ün maksimum kalkış ağırlığının 3 bin 500 kg olduğu ve 20 saate kadar havada kalabilme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor.

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