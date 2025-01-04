Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir yer sahip Baykar Teknoloji'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) en az iki adet Bayraktar AKINCI çift motorlu insansız hava aracı (İHA) teslim ettiği iddia edildi. Söz konusu teslimatın Baykar'ın yılsonunda yaptığı açıklamada yer aldığı öne sürüldü.

ÇİN'DEN UMDUĞUNU BULAMAYAN BAE TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

Yurt dışı basını Türk savunma şirketlerinin gerçekleştirdiği yeni teknolojilerin ihracatı ve gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor. Asya basını The Eurasian Times, "Türk İHA üreticisi Baykar, BAE'ye son teknoloji İHA'lar teslim etti" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberinde BAE'ye iki adet Bayraktar Akıncı teslim edildiği aktarıldı.

Haberde Baykar'ın 1 Ocak'taki duyurusunun 2024'e ilişkin önemli başarıları sıralayan yılsonu açıklamasının bir parçası olarak geldiği bildirildi. Baykar'ın açıklamasına değine Asya basını, "Açıklamaya göre, bir Akıncı Ocak 2024'te BAE'ye teslim edilirken, bir diğeri Aralık 2023'te teslim edildi." dedi. Ayrıca Baykar'ın diğer teslimatların aksine, BAE'deki Akıncı İHA'larına ilişkin herhangi bir görüntü paylaşmadığı ve gelişmiş İHA'ların konuşlandırılması konusunda gizlilik sağladığı belirtildi.

Haluk Görgün'ün Ekim 2023'teki bir açıklamasına atıfta bulunan Asya basını haberinde, "BAE'nin Akıncı İHA'larını satın alması daha önce resmi olarak açıklanmamıştı. Ancak Türkiye Savunma Sanayii Ajansı Başkanı Haluk Görgün, Ekim 2023'te anlaşmaya dair ipucu vererek, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 dahil olmak üzere İHA'lar konusunda Türk-BAE iş birliğinin hem nitelik hem de nicelik açısından benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtti. Anlaşma, Türkiye ile BAE arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli bir gelişme oldu. Baykar ayrıca, BAE'nin EDGE grubuyla büyüyen stratejik ortaklığını da vurguladı." ifadelerine yer verdi.

BAE ile Türk İHA'ları için yapılan anlaşmanın ilk olarak 2022'de bildirilen 2 milyar ABD dolar tutarındaki daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olduğu belirtildi. Ayrıca Abu Dabi'nin Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı olmak üzere 60'ar adet teslim alacağının ortaya çıktığı aktarıldı.

Baykar'ın yılsonu açıklamasında ayrıca şirketin Bayraktar Akıncı İHA'larını Temmuz ayında Pakistan'a, Kasım 2024'te ise Azerbaycan'a teslim ettiği doğrulandığı bildirildi.

BAE ordusunun insansız hava sistemleri filosunu genişlettiği ve güçlendirdiği belirtilen haberde, BAE'nin önemli satın almalar arasında Türk savunma şirketi Baykar'dan 60 adet Bayraktar TB2 orta boy İHA ve 60 adet Bayraktar Akıncı ağır İHA temin ettiği hatırlatıldı.

AKINCI'nın başarısı ses getirdi! Resmen hayran kaldılar: Savaşta paha biçilemez Dikkat çeken bir konuya değinilen haberde, "BAE Çin yapımı insansız hava aracı da dâhil olmak üzere çeşitli platformlara güvendi. Ancak Türkiye'nin İHA'larının hizmete girmesiyle birlikte, bazı eski Çin sistemlerinin yakında kullanımdan kaldırılıp, yerlerine Türkiye'nin daha güvenilir ve gelişmiş platformlarının getirilebileceğine dair işaretler var. Çin platformlarının güvenilirliği konusunda hayal kırıklıkları yaşandı. Örneğin, Irak, teknik sorunlar nedeniyle Çin yapımı İHA filosunun çoğunu yere indirdi ve bu da bu İHA'ların güvenilirliğinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Türk İHA'larına doğru bu kayma, ABD'nin Körfez bölgesinde gelişmiş İHA'lara yönelik artan talebi karşılamakta zorlandığı bir zamanda da geldi." denildi. Gökçe ve Gözde damgası! Fransa'dan Türkiye itirafı Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA'larının Libya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorunu ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde kanıtlanmış operasyonel başarıları nedeniyle büyük ilgi gördüğü belirtilen haberin son kısmında, "Bu insansız hava araçları modern savaşı değiştirdi ve keşif, gözetleme ve hassas vuruşlarda etkili olduklarını kanıtladılar. Türk İHA'ları da daha kolay bulunabiliyor ve Baykar'ın ekipmanı hızlı bir şekilde teslim etme yeteneği, ABD de dahil olmak üzere diğer tedarikçilere göre ona bir avantaj sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi

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