Çin'in İHA taşıyabilen savaş gemisi Sıçuan deneme seyrini tamamladı

Xinhua'nın haberine göre, "Tip 076" olarak sınıflandırılan gemi, ilk deneme seyri için 14 Kasım'da Şanghay'dan denize açılan gemi, dün akşam saatlerinde tersaneye döndü.

Üç gün süren deneme seyrinde, geminin hareket ve elektrik sistemleri ile diğer donanımları test edildi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin adı verilen gemi, 27 Aralık 2024'te Şanghay şehrindeki Hudong-Conghua Tersanesi'nden çıkarılarak suya indirilmişti.

Tümüyle bağımsız olarak tasarlanan yeni nesil amfibi savaş gemisi, düz güvertesinde bulunan elektromanyetik fırlatma rampası sayesinde helikopterler ve amfibi araçların sabit kanatlı hava araçlarının operasyonlarına olanak sağlıyor.

"Çin'in ilk insansız hava aracı gemisi" olarak anılan Sıçuan'ın, ülkenin amfibi muharebe ve açık denizlerde harp kabiliyetini artıracağı öngörülüyor.

- AMERİKAN VE JAPON MUADİLLERİNDEN DAHA BÜYÜK

260 metre uzunluğunda ve 52 metre genişliğinde güverteye sahip, yüklü ağırlığı 50 bin tona ulaşabilen gemi, muadili olan ABD'nin "Amerika" ve Japonya'nın "Izumo" sınıfı helikopter gemilerinden daha büyük ve geniş taşıma kapasitesine sahip.

Çin, daha önceki nesilde "Tip 075" olarak sınıflandırılan amfibi savaş gemilerinin ilki "Haynan"ı 2019'da suya indirmiş, gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. Haynan'ın ardından aynı sınıftan "Guangşi" ve "Anhui" gemileri donanmaya katılmıştı.

Çin donanmasında, "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" adlarında 3 uçak gemisi de bulunuyor. Elektromanyetik fırlatma rampalarına sahip yeni nesil uçak gemisi Fucien, 7 Kasım'da törenle hizmete girmişti.