Çinliler, ''Anadolu'' ve ''Trakya'' uçak gemisini işaret etti: Türkiye ezici bir üstünlük kuracak

Çin basını, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan Türk-Yunan gerginliğine ilişkin çarpıcı bir analiz yazısı yayınladı. Yunanistan'ın S-300 tacizi sonrası sonrası iki ülke arasındaki barut kokusunun giderek yoğunlaştığı ifadede edildi.

Kapsamlı ulusal güç açısından Türkiye açıkça baskın, NATO'nun ikinci büyük konvansiyonel silahlı kuvvet unvanı boşuna değil, en parlak döneminde Sovyetler Birliği de oldukça korkmuştu, kolayca güneye gitmeye cesaret edemiyordu.

TÜRKİYE, "ANADOLU" VE "TRAKYA" UÇAK GEMİSİ İLE EZİCİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Türk donanmasının hızla genişlediğini ve güçlendiğini yazan Çin basını "Akdeniz çevresinde lider uçak gemisi muharebe grubunu oluşturmak için elinden geleni yapıyor. Halihazırda Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisi "Anadolu" listeye alınmış olup, ikinci gemi "Trakya"nın donanımı da hızla devam ediyor. Türk donanması bu iki "milli silah" ile rüyasını gerçekleştirmeyi ve İngiltere ve Fransa'dan sonra Avrupa'nın üçüncü deniz gücü olmayı, komşu Yunanistan'ın donanmasına karşı "ezici bir durum" oluşturmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE, EKSİZSİZ BİR ASKERİ SANAYİ SİSTEMİNE SAHİP



İki ülke arasındaki silahlanma yarışının uzun bir süre daha devam edeceği öngörüsünde bulunan analiz yazısında, "Objektif olarak konuşursak nispeten eksizsiz bir askeri sanayi sistemine sahip olan Türkiye ile kıyaslandığında Yunanistan, sadece "satın al" modeline dayanmak için büyük baskı altında" denildi.

Star Gazetesi