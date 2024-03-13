Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOK AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP

İlk test atışında 55 kilometrelik mesafeden hedefi başarılı bir şekilde vurabilen İHA-122 aslında sektörde 'havadan atılan balistik füze' olarak da adlandırılıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip ülke sayısı oldukça az.

En önemli muhtemel hedefleri arasında düşman hava savunma unsurları yer alıyor. Oldukça yüksek hıza sahip oldukları için düşman hava savunma sistemleri tarafından çok geç fark ediliyor. Zaten fark edildiği anda da iş işten geçmiş oluyor. Bugün şartlarında konuşursak İHA-230 ya da İHA-122'yi durdurabilecek hava savunma sisteminin çok az sayıda ülkede bulunduğu biliniyor.