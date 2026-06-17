Asya basınında yer alan iddialar, Güneydoğu Asya'daki savunma dengelerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Bölgesel kaynaklarda yer alan haberlere göre Malezya'nın, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla çok büyük bir anlaşma yaparak 20 adet Su-35 savaş uçağını satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Rusya tarafından geliştirilen Su-35 savaş uçağı, dünyanın en gelişmiş 4++ nesil savaş uçakları arasında gösteriliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, uzun menzili ve gelişmiş radar sistemleriyle dikkat çeken Su-35 savaş uçağı, birçok ülkenin hava kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlara göre Malezya'nın olası Su-35 savaş uçağı tedariki, ülkenin hava savunma kapasitesinde önemli bir sıçrama yaratabilir. Özellikle Güney Çin Denizi çevresinde artan askeri hareketlilik nedeniyle Kuala Lumpur yönetiminin yeni nesil platformlara yöneldiği değerlendiriliyor. Bu kapsamda Su-35 savaş uçağı seçeneğinin öne çıkması, bölgesel güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Askeri analistler, Su-35 savaş uçağı filosunun Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne önemli operasyonel avantajlar sağlayabileceğini belirtiyor. Hava üstünlüğü görevlerinden uzun menzilli önleme operasyonlarına kadar geniş bir görev yelpazesine sahip olan Su-35 savaş uçağı, gelişmiş elektronik harp kabiliyetleriyle de öne çıkıyor.

İddialara göre olası anlaşma kapsamında teslim edilecek 20 adet Su-35 savaş uçağı, Malezya'nın mevcut savaş uçağı envanterini önemli ölçüde güçlendirebilir. Savunma uzmanları, böyle bir satın almanın sadece Malezya için değil, tüm Güneydoğu Asya bölgesi için stratejik sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan Su-35 savaş uçağı, son yıllarda uluslararası savunma pazarında yoğun ilgi gören platformlar arasında yer alıyor. Güçlü motorları, yüksek hız kapasitesi ve gelişmiş hedef takip sistemleri sayesinde Su-35 savaş uçağı, modern hava muharebesinin en dikkat çeken unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Malezya'nın 20 adet Su-35 savaş uçağı satın alacağı yönündeki iddiaların önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarla netlik kazanması beklenirken, savunma dünyasının gözü bu olası anlaşmaya çevrilmiş durumda. Gerçekleşmesi halinde söz konusu tedarik, Malezya'nın son yıllardaki en büyük askeri modernizasyon adımlarından biri olarak kayıtlara geçebilir. Su-35 savaş uçağı merkezli bu gelişme, bölgesel hava gücü dengelerini yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip olması nedeniyle yakından takip ediliyor.