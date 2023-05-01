Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık karada, denizde, havada, uzayda her yerde varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Değerli kardeşlerim şanlı direnişiyle Kahramankazan'daki bu törende 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Öncellikle milletimize bugünkü gurur yaşatan TUSAŞ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Son aylarda Savunma Sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan haberler verdik. TCG Anadolu gemimiz donanmamıza katıldı, İMECE uydumuz uzaya fırlatıldı, Gökbey helikopterimizin yerli motorla uçması var.

Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal 1925'te şunları söylüyor: "İstikbal göklerdedir"

"BUGÜN İSTİKBAL DİYORUZ"



Vecihi Hürkuş'lar Nuri Demirağ'lar teşebbüs etmişler ama bu vizyoner girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Necmettin Erbakan'a yapılan hücumlar da aynı habis düşüncelerin ürünüydü. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız ülkemizin kendi savunma sanayini kurmasının bir mecburiyet olduğunu gösterdi. Buna rağmen gerekli adımların önüne geçti.

Biz de pek çok engelle karşıladık buna rağmen yılmadık, durmadık, hedeflerimizden ayrılmadık. Kamu kurumlarımızla, özel sektörümüzle, üniversitelerimizle dayanışma içerisinde bu günlere geldik. Yerli savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. Kimi iktidarların beceriksizliği nedeniyle ilerlemeyen istikbali bugün yaşıyoruz. İstikbalin sembolü olan nefiselere bugün ulaştık. Bugün istikbal diyoruz.

Osmanlıdan devraldığımız kurumlardan savunma sanayi inşası, gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 20 yılda birikim azim, çalışkanlıklarıyla ülkemizin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak hem güvenlik, teknolojik ilerlemenin başarıları var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.

Cudi, Bestler Deresi, Gabar, Tendürek'te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN!

Birileri Kandil'den görüşmeler yapıyorlar, yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle birlikte cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim bu insana bu ülkeyi teslim etmez. Hemen her hafta bir teröristbaşının etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız uzun süredir devam ediyor. DEAŞ'ın sözde lideri önceki gün etkisiz hale getirdik.

"BU PROJELER BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDECEK"

Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik.

MMU uçağına verilecek isimdir, bu ismi verdik. MMU'nun ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.

Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Projelerimize neler dediler biliyorsunuz. BUnlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıda bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

İster sulhte ister harpte kahraman ordumuzun arkasında en büyük güç milletimiz ve savunma sanayimizdir. Bu gücün sanayi tarafında mahrum bırakılan Türkiye yeni bir devrin peşindedir. Çok çalıştık ve başardık, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.