Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havacılık tarihinde bir ilkin yaşandığını belirtti.

Havacılık tarihinde bir ilk...



Başta @Selcuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.



Bu gurur milletimizin.



Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere... https://t.co/f9FspkN9Uv — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 19, 2024

Cevdet Yılmaz, "Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur milletimizin. Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere." ifadelerini kullandı.

Dünya havacılık tarihine geçti! Bayraktar TB3'ten gururlandıran başarı

SSB Başkanı Görgün'den Bayraktar TB3 açıklaması: Türkiye, deniz havacılığına en yüksekten girdi