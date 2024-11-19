Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havacılık tarihinde bir ilkin yaşandığını belirtti.
Havacılık tarihinde bir ilk...— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 19, 2024
Başta @Selcuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Bu gurur milletimizin.
Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere... https://t.co/f9FspkN9Uv
Cevdet Yılmaz, "Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur milletimizin. Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere." ifadelerini kullandı.