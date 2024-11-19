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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bayraktar TB3 paylaşımı: Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik etti.

AA19 Kasım 2024 Salı 21:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bayraktar TB3 paylaşımı: Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havacılık tarihinde bir ilkin yaşandığını belirtti.

Cevdet Yılmaz, "Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur milletimizin. Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere." ifadelerini kullandı.

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