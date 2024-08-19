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Savunma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kara Atmaca paylaşımı: Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran seyir füzesi 'Kara Atmaca' hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, 'En uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran Atmaca ile gurur duyduk. Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kara Atmaca paylaşımı: Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yapan Kara Atmaca seyir füzesine ilişkin paylaşımda bulundu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARARLI DESTEĞİ'

"En uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran Atmaca ile gurur duyduk." ifadesini kullanan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı desteği ve liderliğiyle, milli ve yerli savunma sanayisinde her geçen yıl yeni başarılar ve ürünlerle yollarına devam ettiklerini vurguladı.

"HEDEFMİZ 7 MİLYAR DOLAR"

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan savunma sanayisi ihracatımızda bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Savunma sanayimiz, güvenliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek üretim ve ihracatla ekonomik ve sosyal refahımıza da katkıda bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ROKETSAN başta olmak üzere, çeşitli irtifaları kapsayan entegre bir kabiliyetler ağı ile 'Çelik Kubbe' projesini adım adım hayata geçirerek, daha güvenli ve tam bağımsız Türkiye vizyonu için akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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