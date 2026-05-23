Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen EFES-2026'da Dokuz Eylül Üniversitesi'nden büyük başarı

11 Nisan'da başlayan EFES-2026 süreci; planlama faaliyetleri, kuvvet hazırlıkları, intikal safhaları, savunma sanayii ve teknoloji sergileri ile fiilî atışlı arazi safhaları boyunca çok katmanlı bir organizasyon yapısıyla yürütüldü. 16-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Savunma Sanayii ve Teknoloji Sergisi ile 20-21 Mayıs tarihlerinde icra edilen Fiilî Atışlı Arazi Safhası ve Seçkin Gözlemci Günü programları, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknoloji kapasitesinin uluslararası ölçekte sergilendiği önemli bir platform niteliği taşıdı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA VİZYONU EFES-2026 İLE DÜNYAYA SUNULDU

İzmir Seferihisar Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen organizasyon boyunca; dost, kardeş ve müttefik ülkelerden askerî heyetler, yabancı gözlemciler, diplomatik temsilciler, savunma sanayii kuruluşları, teknoloji firmaları, akademisyenler ve genç araştırmacılar aynı platformda buluştu.

ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN başta olmak üzere Türkiye'nin savunma teknolojilerine yön veren kurumlarının yer aldığı organizasyonda; insansız hava araçlarından elektronik harp sistemlerine, yüksek hassasiyetli mühimmat teknolojilerinden yapay zekâ destekli savunma çözümlerine kadar çok sayıda ileri teknoloji ürünü sergilendi.

21 Mayıs 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü programı ise EFES-2026'nın uluslararası görünürlüğünü en üst seviyeye taşıdı. Türkiye'nin yerli ve millî savunma teknolojileri vizyonu; devlet protokolü, uluslararası askerî heyetler ve savunma sanayii temsilcilerinin katılımıyla İzmir'den dünyaya yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçkin Gözlemci Günü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde takip ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekât kabiliyeti, yüksek koordinasyon gücü ve yerli-millî savunma sistemleriyle desteklenen operasyonel kapasitesine ilişkin uygulamaları izledi. Tatbikat kapsamında kara, deniz ve hava unsurlarının eş zamanlı görev aldığı senaryolar başarıyla icra edilirken; amfibi harekât faaliyetleri, hava hücum görevleri, silahlı insansız hava araçları operasyonları, taarruz helikopteri görevleri ve yüksek hassasiyetli atışlar dikkat çekti.

Program kapsamında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2026'nın dünyanın sayılı birleşik ve müşterek askerî organizasyonları arasında yer aldığını vurgulayarak tatbikata Türkiye ile birlikte 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personelin katıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek teknolojili yerli ve millî savunma sanayii ürünlerinin sahada ortaya koyduğu kapasitenin Türkiye'nin caydırıcılığı açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca askerî gücüyle değil, taşıdığı tarihsel birikim, kurumsal hafıza ve barışı esas alan yaklaşımıyla da önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi" ifadesiyle Türk ordusunun köklü devlet geleneğine vurgu yaptı. Türkiye'nin çok kutuplu küresel düzende etkin rol üstlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiindeki yerli ve millî üretim kapasitesinin kararlılıkla geliştirilmeye devam edeceğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEÜ VE EGE ORDUSU KOMUTANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE OLUŞTURULAN PROJE ALANINI ZİYARET ETTİ

Yarışmaya 69 farklı üniversiteden toplam 292 proje katıldı ve bilimsel jüri tarafından değerlendirildi. Bunlardan dereceye giren 11 proje SSB fuar alanında sergilendi.

Rektörümüzün Cumhurbaşkanımıza yaptığı bilgilendirme sırasında, yarışmada yer alan proje ekiplerinin, öğrencilerimizin savunma sanayiindeki yerli ve millî atılım ve yükselişin ve bu alandaki üretici firmaların geleceğinin teminatı olduğunu belirtti. Gençlerimizin, hazırladıkları projelerle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu benimsediklerini gösterdiklerini ve bu projeleri Eylül ayında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest'de sunacaklarını söyledi.

21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Ordusu Komutanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan proje ve sergi alanını ziyaret etti.

Tatbikat alanındaki programın ardından sergi alanına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan heyette Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz da yer aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a, EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Yarışması kapsamında sergilenen projeler ile savunma teknolojileri alanında yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi sunuldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üniversitemiz bünyesinde özellikle sağlık biyoteknolojisi alanında geliştirilen çalışmalar ile savunma teknolojilerine katkı sunabilecek projeler hakkında bilgi vererek, Dokuz Eylül Üniversitesinin bilimsel üretim kapasitesini stratejik alanlara yönlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Üniversitemizin araştırma altyapısı, disiplinler arası çalışma kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak bilimsel üretimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Rektörümüz Yılmaz, genç araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin savunma teknolojileri ekosistemine önemli katkılar sunacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a stant alanında öğrencilerimiz tarafından da projeler tanıtılarak geliştirilen çalışmaların teknik detayları aktarıldı. Öğrencilerimizin savunma teknolojileri alanındaki yenilikçi projelerini ilgiyle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç araştırmacılarla sohbet ederek çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Stant ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ekipleri ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Savunma teknolojileri alanında geliştirilen yenilikçi çalışmaların yer aldığı proje alanı, organizasyonun dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı ve fuara katılan tüm firmaların uzmanları tarafından ziyaret edildi.

DEÜ VE EGE ORDUSU KOMUTANLIĞINDAN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

EFES-2026 kapsamında dikkat çeken önemli başlıklardan biri de, Ege Ordusu Komutanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması oldu.

Savunma teknolojileri alanında genç araştırmacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışma kapsamında; elektronik harp, siber güvenlik, uzay sistemleri, algılayıcı teknolojiler, otonom sistemler, askeri sağlık çözümleri ve ileri mühendislik uygulamalarına yönelik projeler değerlendirildi.

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile "EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Yarışması" Organizasyon Komitesi Başkanlığını üstlenen Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın ev sahipliğinde yürütülen süreçte; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ile Ege Ordusu Komutanlığı Harekât Başkanlığından Hava Savunma Albay İlker Çakın'ın da katkılarıyla savunma teknolojileri alanındaki akademik çalışmaların sahaya taşınmasına, öğrenci projelerinin uluslararası düzeyde görünürlük kazanmasına ve üniversite–kamu iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz, EFES-2026'nın yalnızca askerî bir organizasyon değil; aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel üretim kapasitesini, teknoloji geliştirme gücünü ve stratejik insan kaynağını ortaya koyan önemli bir platform niteliği taşıdığını vurgulayarak, Dokuz Eylül Üniversitesinin savunma teknolojileri alanında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin millî teknoloji vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

EFES-2026 SAVUNMA BİLİM VE TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI'NDA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDEN BİRİNCİLİK

Savunma teknolojileri alanında geliştirilen yenilikçi projelerin değerlendirildiği yarışmada Dokuz Eylül Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı.

Üniversitemizin "Sferon Havacılık ve Uzay Ekibi" başlıklı projesi, EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması kapsamında birincilik ödülüne layık görüldü.

21 Mayıs 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül programında, yarışmada dereceye giren proje ekipleri ödül ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Yarışmada birincilik elde eden Dokuz Eylül Üniversitesi "Sferon Havacılık ve Uzay Ekibi", geliştirdiği proje ile savunma teknolojileri alanındaki yenilikçi yaklaşımı, teknik yeterliliği ve uygulama potansiyeliyle dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alınan ödül, Dokuz Eylül Üniversitesinin savunma teknolojileri alanında ortaya koyduğu bilimsel yetkinliğin ve yenilikçi üretim kapasitesinin önemli bir göstergesi oldu. Üniversitemiz öğrencileri tarafından geliştirilen proje; teknik altyapısı, özgün yaklaşımı ve yüksek teknoloji odaklı çözüm kapasitesiyle organizasyona katılan yerli ve yabancı heyetlerin de dikkatini çekti.

EFES-2026 kapsamında 20 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen programlarda ise T.C. Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ile yerli ve yabancı askerî heyetler proje ve sergi alanını ziyaret ederek öğrencilerimiz tarafından geliştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aynı program kapsamında projelerini sergileme hakkı kazanan öğrencilere hediyeleri Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç tarafından takdim edildi.

21 Mayıs 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2026 Seçkin Gözlemci Günü programı; Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknoloji kapasitesini, stratejik vizyonunu ve millî teknoloji hamlesini uluslararası kamuoyuna yansıtan önemli organizasyonlardan biri olarak hafızalarda yer aldı.