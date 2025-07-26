Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı... KAAN için ilk imzalar atıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı sözleşmesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) geldi.

TUSAŞ, milli muharip uçak KAAN'ın 48 adetinin tedariği için Endonezya ile anlaşma sağladı.

KAAN'ın satışı için IDEF'te imza töreni düzenlendi.

Anlaşma; Cumhuriyet tarihinin savunma sanayii alanında en büyük ihracatı olma niteliği taşıyor.

Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Gerçekleşen imza töreni sonrası değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamasında şunları ifade etti:

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı... 48 adet KAAN için ilk imzalar atıldı https://t.co/SELAPGLz2c pic.twitter.com/qLNBkEi2nE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 26, 2025

"TARİHİN İÇİNDE TARİHİ BİR AN"

Tarihin içinde tarihi bir an daha... Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik edebildiğimiz için şükran doluyum. Heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto'nun liderlikleri ve güçlü iradeleri sayesinde filizlenen bu iş birliğini başarı ile hayata geçirmenin büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet uçak konusunda iş birliği gerçekleştirilmesini öngördüğümüz KAAN Milli Muharip Uçak "Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması" çerçevesinde, anlaşmanın detaylarını tanımlayan ve teknik ekleri de içeren ticari sözleşmenin imza törenini gerçekleştirdik.

Bu iş birliği vesilesiyle Endonezya'da kurulacak yerel sanayi altyapısını desteklemeyi, iki ülke arasında hem üretim hem de mühendislik alanlarında iş birliğini artırmayı hedefliyoruz.

TUSAŞ firmamız ile birlikte projede görev alacak olan başta PT RAD ve PTDI olmak üzere tüm Endonezyalı paydaşlara teşekkür ediyor, imzalanan sözleşmenin her iki ülke için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum.